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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 TCMB PPK Haziran ayı toplantısı ne zaman, hangi gün?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Para Politikası Kurulu'nun Haziran ayı toplantısı için geri sayım başladı. Toplantı takvimi yakından takip edilirken, faiz kararının hangi tarihte açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Merkez Bankası tarafından merakla araştırılan toplantı tarihi açıklandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 TCMB PPK Haziran ayı toplantısı ne zaman, hangi gün? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 11:38
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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 TCMB PPK Haziran ayı toplantısı ne zaman, hangi gün?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Haziran ayı toplantısının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Mayıs ayı toplantısının ardından faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verilmişti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 TCMB PPK Haziran ayı toplantısı ne zaman, hangi gün? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 TCMB PPK Haziran ayı toplantısı ne zaman, hangi gün?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası bir sonraki toplantısını 23 Haziran'da gerçekleştirecek.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 TCMB PPK Haziran ayı toplantısı ne zaman, hangi gün?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN "FAİZ" AÇIKLAMASI

6 Haziran'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gelişmiş ülkelerin tamamında ödemeler dengesinde çok ağır sancılar yaşanırken, Türkiye'nin hepsinden daha iyi durumda olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 TCMB PPK Haziran ayı toplantısı ne zaman, hangi gün?

"Bu ülkelerin merkez bankası bilançoları neredeyse milli gelirlerinin yüzde 40'ına dayandı. Banka aktifleri milli gelirlerini katbekat aşan bu ülkelerin bize sürekli dayatılan faiz artışlarından köşe bucak kaçmalarının sebebi resesyona, yani durgunluğa girme korkularıdır. Kimse bizden şunu beklemesin, bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 TCMB PPK Haziran ayı toplantısı ne zaman, hangi gün?

Gelişmiş ülkelerin hiçbiri bu aşamada faizleri enflasyona göre olması gereken seviyelere yükselterek cari açık verme, dolayısıyla devasa işsizlik sorunlarıyla karşı karşıya gelme riskine girmez, giremez. 'Sayın Başkan niçin faizi düşürmekten bahsediyorsun?' Benim derdim şu, bu ülkede yatırımcı birinci derecede kamu bankalarıyla, buna eğer özel sektör bankaları da dahil olursa özel sektör bankalarıyla da düşük faizle sağladığı kredi ile ne yapsın, yatırıma girsin. Mevcut yatırımlarını daha da geliştirsin ve genişletsin, bununla istihdam sağlayalım, bununla üretimi artıralım, bununla ihracatı daha da artıralım ve bununla büyümeyi sağlayalım. Bizim derdimiz bu. Bu oldukça işte işsizlik de ne yapacaktır, bugün olduğu gibi daha da azalacaktır."