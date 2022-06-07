07 Haziran 2022, Salı
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 TCMB PPK Haziran ayı toplantısı ne zaman, hangi gün?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Para Politikası Kurulu'nun Haziran ayı toplantısı için geri sayım başladı. Toplantı takvimi yakından takip edilirken, faiz kararının hangi tarihte açıklanacağı araştırılmaya başlandı. Merkez Bankası tarafından merakla araştırılan toplantı tarihi açıklandı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 TCMB PPK Haziran ayı toplantısı ne zaman, hangi gün? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 07.06.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022 11:38
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