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Haberler Galeri SSK, Bağkur ve memur emeklisinin yüzü gülecek! 8.688 ile 4.465 TL arasında artacak! Enflasyon farkı ile %39,17 oran...

SSK, Bağkur ve memur emeklisinin yüzü gülecek! 8.688 ile 4.465 TL arasında artacak! Enflasyon farkı ile %39,17 oran...

Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. 2022 yılının ilk 5 ayına göre enflasyon rakamları açıklandı. Gözler TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketi verilerine göre ise bu durumda Temmuz ayında artış oranı yüzde 39,17 olacak. Açıklamalar sonrasında emekli ve memur maaşlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, Temmuz ayında emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olur?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.06.2022 19:16
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SSK, Bağkur ve memur emeklisinin yüzü gülecek! 8.688 ile 4.465 TL arasında artacak! Enflasyon farkı ile %39,17 oran...

Ocak ayında yapılan zam ile birlikte gözler Temmuz ayına çevilmişti. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından hesaplamalar için araştırmalar sıklaştı. Açıklanan 5 aylık enflasyon verileri ile emekli ve memur zam oranı şimdiden yüzde 35'i aşıyor. Yapılan maaş farkı hesaplamalarına göre emekliye en az 4 bin 465 TL maaş yolda. Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon beklenti anketini açıklamasının ardından hesaplamalar güncellendi. Peki, en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK, Bağkur ve memur emeklisinin yüzü gülecek! 8.688 ile 4.465 TL arasında artacak! Enflasyon farkı ile %39,17 oran...

5 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 35,64 OLDU

Böylece Temmuz zammı ile ilgili ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mayıs ayı ile birlikte 931,76'ya çıktı. Bu değişim 5 aylık enflasyon oranının yüzde 35,64 olarak gerçekleşmesini sağladı.

TÜİK'in geçen ay açıkladığı rakamlara göre dört aylık enflasyon oranı ise yüzde 31,71 olmuştu. Mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla beraber emekliler ve memurlar için ilk 5 aylık oranlar da kesinleşmiş oldu.

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SSK, Bağkur ve memur emeklisinin yüzü gülecek! 8.688 ile 4.465 TL arasında artacak! Enflasyon farkı ile %39,17 oran...

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 39,67 OLDU

Bu arada Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon beklenti anketi verilerine göre; bir hesaplama yapıldığında 6 aylık enflasyon oranının ise yüzde 39,67 olacağı hesaplanıyor.

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SSK, Bağkur ve memur emeklisinin yüzü gülecek! 8.688 ile 4.465 TL arasında artacak! Enflasyon farkı ile %39,17 oran...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI NASIL DEĞİŞECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş artışı yapılıyor. Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak.

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SSK, Bağkur ve memur emeklisinin yüzü gülecek! 8.688 ile 4.465 TL arasında artacak! Enflasyon farkı ile %39,17 oran...

5 AYLIK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 35,64 OLDU

Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon artış oranı yüzde 35,64 olarak gerçekleşti.