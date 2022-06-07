07 Haziran 2022, Salı
SSK, Bağkur ve memur emeklisinin yüzü gülecek! 8.688 ile 4.465 TL arasında artacak! Enflasyon farkı ile %39,17 oran...
Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. 2022 yılının ilk 5 ayına göre enflasyon rakamları açıklandı. Gözler TÜİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketi verilerine göre ise bu durumda Temmuz ayında artış oranı yüzde 39,17 olacak. Açıklamalar sonrasında emekli ve memur maaşlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, Temmuz ayında emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olur?
Giriş Tarihi: 07.06.2022 19:16
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