Son dakika... Milyonlarca vatandaşa müjde! Asgari ücret zammı sonrası artacak! 1.324 TL...

SİGORTASIZLAR DA YARARLANACAK

1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 tarihleri arasında işten çıkarılan işçilere işe dönüş başvurusu için verilen süre 31 Aralık'ta sona eriyor. SGK'ya yapılan bildirimlere işe dönüş için yoğun bir başvuru var. Sigortasız çalışırken işten çıkartılmış olan işçiler ile halen sigortasız çalıştırılan işçiler de bu haktan yararlanabilecek. Sigortasız işçiler için işverene kesilen para cezaları da silinecek..