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13 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika... Milyonlarca vatandaşa müjde! Asgari ücret zammı sonrası artacak! 1.324 TL... Son dakika... Milyonlarca vatandaşa müjde! Asgari ücret zammı sonrası artacak! 1.324 TL...
Asgari ücret zammının belirlenmesine kısa süre kaldı. 2021 yılında belirlenecek asgari ücret için görüşmeler sürüyor. Hükümetin işvereni teşvik ederek, istihdamı korumak için büyük önem verdiği işe dönüş seferberliğinde ise son 20 güne girildi. Pandemi döneminde uzun süre işsizliğin önüne geçmek için hükümet tarafından alınan önlemler sürüyor. Son 16 ayda eski işçilerini kabul eden işverenlere kolaylık sağlanıyor. İşte, başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 13.12.2020 16:05 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 16:12
Devlet tarafından pandemi döneminde vatandaşa yönelik destekler hız kesmeden sürüyor. Pandemi döneminde uzun süreli işsizliğin önüne geçmek için işvereni teşvik etmek amacıyla başvurularda son 20 güne girildi. Son 16 ayda işsiz olan eski çalışanlarını yeniden işbaşı yaptıran işletmelere birçok kolaylık sağlanıyor. Başvuru detaylarına ahaber.com.tr üzerindeki yazımızdan ulaşabilirsiniz. İşte, başvuru şartları ve detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hükümetin uzun süreli işsizliğin önüne geçmek, işvereni teşvik için yaşama geçirdiği işe dönüş başvurularında son 20 güne girildi. Son 16 ayda işsiz olan eski çalışanlarını yeniden işbaşı yaptıran işletmelere birçok kolaylık sağlanıyor.
Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Eski işçisi için destekten yararlanan işveren, destek bittikten sonra da işe aldığı 9 kişinin 5'ini çalıştırmaya devam edecek. Böylece işe dönüş desteği kalıcı istihdamı da teşvik etmiş olacak.
9 eski işçisini işe alan işverene (aylık 1.324 lira) 11.916 lira destek sağlanacak. Sigortasız çalıştırılan işçiler için de Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirimde bulunularak destekten yararlanılabilecek.
SİGORTASIZLAR DA YARARLANACAK
1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 tarihleri arasında işten çıkarılan işçilere işe dönüş başvurusu için verilen süre 31 Aralık'ta sona eriyor. SGK'ya yapılan bildirimlere işe dönüş için yoğun bir başvuru var. Sigortasız çalışırken işten çıkartılmış olan işçiler ile halen sigortasız çalıştırılan işçiler de bu haktan yararlanabilecek. Sigortasız işçiler için işverene kesilen para cezaları da silinecek..