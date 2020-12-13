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13 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR müjdeyi verdi! KPSS şartı ve mülakat yok! 4000 TL maaşla personel alımı başvuru şartları neler? İŞKUR müjdeyi verdi! KPSS şartı ve mülakat yok! 4000 TL maaşla personel alımı başvuru şartları neler?
İŞKUR kurum dışı personel ilanları için duyurular yayınlamaya devam ediyor. Belediyeler ve kurumlara personel alımı için ilanlar yakından takip ediliyor. İllere göre kurum dışı personel alımı ilanları resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. Mart ve Nisan aylarında etkisini gösteren pandemi döneminde gelirlerini artırmak ve ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenler İŞKUR ilanlarına başvurada bulabiliyor. İşte, kurum dışı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 13.12.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 15:49
İŞKUR müjdeyi verdi. KPSS şartı ve mülakat yok! 4000 TL maaşla personel alımı başvuru şartları neler? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi sürecinde işini kaybeden ve iş arayışında olanlar sorgulamalarını sürdürüyor. İŞKUR kurum dışı iş ilanları ise bu süreçte imdada yetişiyor. Kamuya bağlı olan şirketlerde, belediyelere bağlı kamu kurumlarında ve belediyelerde istihdam edilecek olan personel İŞKUR üzerinden açıklandı. Yeni yıla kısa süre kala 4000 TL maaşla personel alımı başvuru şartları neler?
GALERİ DEVAM EDİYOR SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN SAĞLIKÇI ALIYOR!
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 12.000 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sağlık personeli alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan 12 bin sağlıkçı alımına ilişkin Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanına göre, biyalog, çocuk gelişimcisi, dil ve konuşma terapisti, diyetisyen, ebe, fizyoterapist, hemşire, iş ve upraşı terapisti, odyolog, perfüzyonist, psikolog, sağlık fizikçisi, sosyal çalışmacı, sağlık teknikeri ve sağlık teknisyeni kadrolarında alım yapılacak.
Adaylar tercihlerini, 1 Aralık – 7 Aralık 2020 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek. Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı yayınlandı.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 1800 PERSONEL ALACAK!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 300 defterdarlık uzman yardımcısı ile 1500 defterdarlık uzmanı istihdam edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, personel alımlarında yazılı ve sözlü sınav yapılacak. Başvurular, 21-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı internet sayfası (www.hmb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.