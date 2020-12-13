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13 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri 4D'li taşeron işçiler için beklenen gün! 4D'li taşeron işçi maaş zammı belli oldu mu? 4. tediye... 4D'li taşeron işçiler için beklenen gün! 4D'li taşeron işçi maaş zammı belli oldu mu? 4. tediye...
4D'li taşeron işçi maaş zammı belli oldu mu? Binlerce taşeron işçi için maaş ödeme günleri geldi. 14 Aralık tarihi itibariyle taşeron işçilere ilave tediye adı altında ödemeler yapılacak. AÇSHB tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Kamuda çalışan işçilere ve kadroya geçen taşeron işçilere, 1 yılda 52 günlük hizmet karşılığı olarak ek ödeme yapılıyor. Tediye ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. İşte, 4D'li taşeron işçi maaş zammı belli oldu mu? 4. tediye...
Giriş Tarihi: 13.12.2020 16:33 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 16:41
Kamu işçilerine ilave tediye ödemesi altında 4 kez ikramiye ödemesi yapılıyor. Senede 52 günlük olarak ödenen ve 4 taksit halinde ödenen ikramiyenin 2020 seneyi ilk 3 ikramiyesi hesaplara yattı. Yaklaşık 500 bin işçinin hesabına en az 911 TL ödeme yapılacak. 13 gün sürecek tediye ödemelerinin hangi tarihte hesaba yatacağı ise sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peki, 4. ilave tediye ödemeleri ne zaman? 4D'li taşeron işçi maaş zammı belli oldu mu? 4. tediye...
GALERİ DEVAM EDİYOR İLAVE TEDİYE NEDİR, NE ANLAMA GELİR?
İlave tediye nedir araştıranlara, 6772 sayılı kanun kapsamında kadroya giren taşeron ve kamu işçilerine verilen 52 günlük ödeme hüküm altına alındı. İşçilere verilen ilave tediye böylece 6772 sayılı kanunla da güvence altına alınarak kamu işçilerinin almaları gereken bir hak oldu. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.
4. İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?
Her yıl dört taksitte ödenen ilave tediye 4. taksit ödeme günü ne zaman merak ediliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilave tediye tarihleri 2020 yılına ait dönemler belli oldu. 6772 sayılı kanun kapsamında yer alan kurumlarda çalışan işçilere verilen ilave tediyeler hakkında, 11 Temmuz 2020 tarihli kararı Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Resmi Gazete'ye göre 4. ilave tediye verilme tarihi 14 Aralık 2020 olarak belirlendi. Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerinden yaklaşık olarak 900 bin kişi bu ödemeyi alacak.
İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?
İlave tediye ödemelerini kimler alır, hangi kurumlar ilave tediye ödemesi yapar araştırılan bir konu oldu. 52 günlük ikramiye ödemeleri her işçiye verilmiyor.
6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:
Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
Kamu iktisadi teşekkülleri,
Genel ve katma bütçeli kurumlar,
Özel bütçeli idareler,
Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.