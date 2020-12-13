4D'li taşeron işçiler için beklenen gün! 4D'li taşeron işçi maaş zammı belli oldu mu? 4. tediye...

4D'li taşeron işçi maaş zammı belli oldu mu? Binlerce taşeron işçi için maaş ödeme günleri geldi. 14 Aralık tarihi itibariyle taşeron işçilere ilave tediye adı altında ödemeler yapılacak. AÇSHB tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Kamuda çalışan işçilere ve kadroya geçen taşeron işçilere, 1 yılda 52 günlük hizmet karşılığı olarak ek ödeme yapılıyor. Tediye ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. İşte, 4D'li taşeron işçi maaş zammı belli oldu mu? 4. tediye...