Son dakika: Milyonlarca vatandaş başvurdu! Vergi borcu yapılandırması ilk taksit tarihi...

Vergi borcu yapılandırması ilk taksit tarihi ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Vergi borcu yapılandırması ile ilgili önemli sürece girildi. 10 milyona yakın vatandaş başvuru yaparak borcunu yapılandırmıştı. Borçların faiz ve cezaları silindi. Peşin ödemeyi seçenler için enflasyon farkının da yüzde 90'ının üstü çizildi. Vergi borcu yapılandırmasındaki ilk taksit ve peşin ödemelerde son tarih vergi, trafik cezası, KYK gibi borç yapılandırması için 1 Mart. İşte, Vergi borcu yapılandırması ilk taksit tarihi...