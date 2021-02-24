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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Milyonlarca vatandaş başvurdu! Vergi borcu yapılandırması ilk taksit tarihi... Son dakika: Milyonlarca vatandaş başvurdu! Vergi borcu yapılandırması ilk taksit tarihi...
Vergi borcu yapılandırması ilk taksit tarihi ne zaman? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Vergi borcu yapılandırması ile ilgili önemli sürece girildi. 10 milyona yakın vatandaş başvuru yaparak borcunu yapılandırmıştı. Borçların faiz ve cezaları silindi. Peşin ödemeyi seçenler için enflasyon farkının da yüzde 90'ının üstü çizildi. Vergi borcu yapılandırmasındaki ilk taksit ve peşin ödemelerde son tarih vergi, trafik cezası, KYK gibi borç yapılandırması için 1 Mart. İşte, Vergi borcu yapılandırması ilk taksit tarihi...
Giriş Tarihi: 24.02.2021 18:34 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 18:34
Milyonlarca vatandaş başvurdu! Vergi borcu yapılandırması ilk taksit tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaklaşık 10 milyon vatandaş başvurusunu yaparak borcunu yapılandırdı. Borçların faiz ve cezaları silindi. Peşini seçenler için enflasyon farkının da yüzde 90'ının üstü çizildi. Peki vergi borcu yapılandırması ilk taksiti ne zaman? Ödemeler nereden, hangi tarihte yapılacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR İLK TAKSİT NE ZAMAN?
İlk taksitler ve peşin ödeme için son tarih vergi, trafik cezası, öğrenim kredisi gibi borçlarını yapılandıranlar için 1 Mart. SGK'ya olan borçlarda ise 31 Mart. Peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından da yüzde 25 indirim yapılacak.
TAKSİTTE FARK VAR MI?
Katsayılar 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,045, 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,083, 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,105, 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde 1,150 olacak.
TAKSİTTEN VAZGEÇİLİR Mİ?
Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek yapılandırılan borca ilişkin ilk taksitin süresinde ve tam ödenmiş olması şartıyla, kalan taksitlerin tamamının ikinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, peşin ödeme avantajlarından yararlanılabilecek.
ÖDEME GECİKİRSE...
Taksitlerden, ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırma bozulacak.