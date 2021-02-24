Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Emeklinin cebini rahatlatacak zam! Emekliye 414 TL ek artış! Flaş gelişme... Emeklinin cebini rahatlatacak zam! Emekliye 414 TL ek artış! Flaş gelişme...
Milyonlarca emekli Ocak ayında zamlı maaşlarını cebine koydu. Her ay emekli vatandaşlara ödenen ek ödemenin arttırılması gündeme geliyor. Talepler arasında 2 formül ön plana çıkıyor. AGİ'ye eşitlenirse 268-456 lira aralığına çıkacak. Ya da maaşın yüzde 10'u olacak, 414 liraya varan avantaj sağlayacak. Emeklilerin maaşlarının yanında aldıkları ek ödemeler derin nefes aldırıyor. Ek ödemelerde yaşanan zam gelişmelerine ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 24.02.2021 18:13 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 18:13
Son dakika gelişmesine göre, emeklilerin her ay maaşlarının yanında ek ödeme alıyor. Milyonlarca emekliye ödenen ek ödemelerin artması yeniden gündeme geldi. Talep sonrasında artış sağlayacak 2 formül masada bulunuyor. AGİ'ye eşitlenirse 268-456 lira aralığına çıkacak. Ya da maaşın yüzde 10'u olacak, 414 liraya varan avantaj sağlayacak. Tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİNİN CEBİNİ RAHATLATACAK ZAM
Emekliler, her ay maaşlarının yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında ek ödeme alıyor. Ek ödemenin oranı, maaşı bin 554 lira 72 kuruşun altında olanlarda yüzde 5, üstünde olanlarda yüzde 4 olarak uygulanıyor.
Emekliler, vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor. 2 farklı formül gündemde. Çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi'ne (AGİ) eşitlenmesi ya da yüzde 10'a çıkarılması.
ÇALIŞAN GİBİ
Çalışanlara her ay ödenen AGİ, evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 268,31 ile 456,13 lira arasında değişiyor. Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler de her ay en az 268,31, en çok 456,13 lira ek ödeme alacak.
EN ÇOK 690 TL
Ek ödeme yüzde 10'a çıkarılırsa da emeklilerin eline geçecek tutar en az ikiye katlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme tutarlarında 414,51 liraya varan artış yaşanacak..