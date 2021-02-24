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24 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK'dan toplu para almak mümkün! Aranan şartlar belirlendi! Haberi olmayanlar dikkat... SGK'dan toplu para almak mümkün! Aranan şartlar belirlendi! Haberi olmayanlar dikkat...
SGK'dan emeklilere yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Emekli olmak için gün sayanlardan 2 şartı yerine getirmesi isteniyor. Ancak 2 şarttan birini yerine getiremeyen, SSK ve Bağ-Kur'lu çalışanlar, toplu para almanın mümkün olup olmadığını merak ediyor. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, belirli şartların taşınması halinde toplu para iadesi alınabilecek. İşte, SGK toplu para iadesi almanın şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 24.02.2021 20:22 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021 20:22
SGK'dan toplu para iadesi başvuru detayları belli oldu. Kurum belirtilen şartları yerine getiren vatandaşlara toplu para iadesi yapılıyor. Yaş şartını dolduran SSK ve Bağkur'lu çalışanlar, primleri ödeyemeyecek durumda ise SGK'ya başvurarak ödenmiş sigorta primlerini toplu para olarak iade alabiliyor. Başvuru şartlarını yerine getirenler için detayları haberimizde derledik. SGK toplu para ödeme detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekli olmak isteyen vatandaşlar öncelikle SGK prim şartı, sigortalılık gün şartını sağlamak zorundalar. Bunun dışında çalışanların işe başlama tarihlerine göre belli bir yaşa gelmeleri gerekiyor. Gün, prim ve yaş şartı aynı anda sağlandığında ise emeklilik hakkı veriliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu SGK emeklilik hakkı elde edemeyen çalışanlara SGK primlerini geri ödüyor. İşte SGK'dan toplu para almak için sağlanması gereken o koşullar; Emekli olamayan vatandaşlara sağlanan desteklerden bir tanesi de toplu para iadesi. SGK bu alanda vatandaşlara gerekli koşulları sağlamaları durumunda ödenmiş prim paralarını geri iade ediyor.
Sizde bu grup içerisinde yer alıyorsanız bu duruma yaşadığınız il ve ilçede yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Merkezleri üzerinden kimlik belgeniz ile başvuruda bulunabilir burada size verilecek olan matbu dilekçe örneğini doldurarak prim iadesi talep edebilirsiniz.
EMEKLİ OLAMAYANLARA TÜM SGK PRİMLERİ TOPLU PARA HALİNDE ÖDENİYOR!
Çalışan vatandaşlar için en önemli gider kapısından birisi olan SGK primleri her ay düzenli ödenir. 2021 yılı için çalışanlar her ay SGK'ya en az 500 TL ödeme yapmaktadırlar. Maaş arttıkça bu tutar da yükselmektedir. Her ay düzenli olarak SGK'ya ödeme yapmış ancak emekli olamayan vatandaşlar ise SGK'dan bu primleri toplu halde alma hakkına sahipler.