SGK'dan toplu para almak mümkün! Aranan şartlar belirlendi! Haberi olmayanlar dikkat...

EMEKLİ OLAMAYANLARA TÜM SGK PRİMLERİ TOPLU PARA HALİNDE ÖDENİYOR!

Çalışan vatandaşlar için en önemli gider kapısından birisi olan SGK primleri her ay düzenli ödenir. 2021 yılı için çalışanlar her ay SGK'ya en az 500 TL ödeme yapmaktadırlar. Maaş arttıkça bu tutar da yükselmektedir. Her ay düzenli olarak SGK'ya ödeme yapmış ancak emekli olamayan vatandaşlar ise SGK'dan bu primleri toplu halde alma hakkına sahipler.