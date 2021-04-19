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Haberler Galeri Son dakika | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Sosyal medya paylaşımları tazminatsız kovulma sebebi! İşte örnekleri

Son dakika | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Sosyal medya paylaşımları tazminatsız kovulma sebebi! İşte örnekleri

Son dakika | Sosyal medya paylaşımları çalışan ile işveren şirket arasındaki bağların kopması noktasında belirleyici bir neden olarak kabul ediliyor. Çalışanın işverenin iyi niyetini kötüye kullandığı sosyal medya paylaşımlarında ortaya çıkması durumunda, mahkeme işçinin kıdem ve ihbar talep edemeyeceğini açıkça belirtiyor. İşte milyonları ilgilendiren haberin detayları...

Giriş Tarihi: 19.04.2021 09:35 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 11:20
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Son dakika | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Sosyal medya paylaşımları tazminatsız kovulma sebebi! İşte örnekleri

Çalışanların sosyal medya kullanımı kimi zaman şirketin hedefleri ile ortak zemine oturduğunda desteklenirken, kimi zaman da şirket çıkarlarına zarar verici bir hal alabiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Sosyal medya paylaşımları tazminatsız kovulma sebebi! İşte örnekleri

Milliyet'in haberine göre; Şirketlerin belirlediği temel değerlere uygun, üretiminde benimsediği bakış açısını destekleyen çalışan paylaşımları, işverenlere artı değer katıyor ve şirketin amaçlanan görüntüsünü çok yönlü bir şekilde takviye etmiş oluyor.

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Son dakika | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Sosyal medya paylaşımları tazminatsız kovulma sebebi! İşte örnekleri
Şirkette uygulanan projeler hakkında çalışanların kişisel ağı ile daha geniş bir kitle bilgilendirilmiş oluyor, dolaylı reklam yapılmış oluyor.
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Son dakika | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Sosyal medya paylaşımları tazminatsız kovulma sebebi! İşte örnekleri

MENFAAT VE RİSK

Şirket tarafından beklenen bu menfaatlere karşın birtakım riskler de doğabiliyor. Sosyal medya kullanımda çalışanın şirket aleyhine doğurabileceği başlıca risk şirketin gizli bilgilerini ortaya çıkarması ve şirketin güvenliğini ihlal etmesidir.

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Son dakika | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Sosyal medya paylaşımları tazminatsız kovulma sebebi! İşte örnekleri

Diğer riskler ise çalışanın diğer çalışanlara sosyal medya aracılığı ile psikolojik veya cinsel taciz oluşturacak eylemlerde bulunması ya da ayrımcılık niteliği taşıyan davranışlar sergilemesi, çalışanın ifadelerinin şirket itibarına zarar verici nitelikte olması, şirket ile ilgili kötüleyici beyanlarda bulunması olarak sayılabilir.