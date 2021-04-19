Son dakika | Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Sosyal medya paylaşımları tazminatsız kovulma sebebi! İşte örnekleri

Diğer riskler ise çalışanın diğer çalışanlara sosyal medya aracılığı ile psikolojik veya cinsel taciz oluşturacak eylemlerde bulunması ya da ayrımcılık niteliği taşıyan davranışlar sergilemesi, çalışanın ifadelerinin şirket itibarına zarar verici nitelikte olması, şirket ile ilgili kötüleyici beyanlarda bulunması olarak sayılabilir.