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Borcu olanlar dikkat! Yeni yasal düzenleme geliyor! Bayramdan sonra gözler TBMM'de olacak! Bundan sonra...

Borcu olanlar için yeni yasal düzenleme geliyor! Adalet Bakanlığı taslak metin üzerinde çalışırken, bayramdan sonra gözler TBMM'de olacak. İcra, iflas ve konkordatoya ilişkin yasal uygulamaları revize etmeyi içeren yeni düzenlemenin detaylarını yazımızda ele aldık. Bakanlık çalışmalar üzerinde son aşamaya geldi. İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 19.04.2021 09:37
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Borcu olanlar dikkat! Yeni yasal düzenleme geliyor! Bayramdan sonra gözler TBMM'de olacak! Bundan sonra...

Adalet Bakanlığı, borcu olanlar için taslak bir metin üzerinde çalışıyor. Hükümetin icra, iflas ve konkordatoya ilişkin yasal uygulamaları revize etme kararının ardından gözler TBMM'ye çevrildi. Düzenlemede yer alan bazı maddelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Borcu olanlar dikkat! Yeni yasal düzenleme geliyor! Bayramdan sonra gözler TBMM'de olacak! Bundan sonra...

BAYRAMDAN SONRA GÖZLER TBMM'DE OLACAK

İcra, iflas ve konkordatoya ilişkin yasal uygulamalarla ilgili düzenlemenin bayramdan sonra TBMM'ye sunulması planlanıyor. Taslağa göre bir bütün olarak satılması halinde daha yüksek gelir sağlayacak şirketler ayrılmayacak, birlikte satışı yapılacak.

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Borcu olanlar dikkat! Yeni yasal düzenleme geliyor! Bayramdan sonra gözler TBMM'de olacak! Bundan sonra...

İflas idare memurlarının eğitim almaları zorunlu hale gelirken, bir iflas memurunun eşzamanlı olarak en çok 5 dosyaya bakmasına izin verilecek. Uygun görülmesi halinde borçluyu zorlayacak sözleşmelerin feshi yapılacak, borçlu şirket sahibinin yetkileri kısıtlanacak. Hürriyet'in haberine göre, taslak çalışmasının öne çıkan maddeleri:

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Borcu olanlar dikkat! Yeni yasal düzenleme geliyor! Bayramdan sonra gözler TBMM'de olacak! Bundan sonra...

DÜZENLEMEDE YER ALAN BAZI MADDELER

TOPLU SATIŞ

Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan şirketler ayrılmayacak. Bu tür işletmeler bir bütün olarak satılacak. Satışlarda işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı göz önünde bulundurulacak. Ancak, bir bütün olarak satış gerçekleşmezse, mal ve haklar ayrı ayrı satılabilecek.

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Borcu olanlar dikkat! Yeni yasal düzenleme geliyor! Bayramdan sonra gözler TBMM'de olacak! Bundan sonra...

KALİTELİ İCRACI

Taslağa göre, iflas idare memurları, bilirkişilik bölge kurulları tarafından oluşturulan iflas idare memurları listesinden seçilecek. Bu şekilde seçilen iflas idare memurlarından birinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması zorunlu hale getirilecek. Bu kişiler, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen kurumlardan alınacak eğitimleri tamamlamak zorunda olacak.