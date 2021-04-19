HaberlerGaleriBorcu olanlar dikkat! Yeni yasal düzenleme geliyor! Bayramdan sonra gözler TBMM'de olacak! Bundan sonra...
Borcu olanlar dikkat! Yeni yasal düzenleme geliyor! Bayramdan sonra gözler TBMM'de olacak! Bundan sonra...
Borcu olanlar için yeni yasal düzenleme geliyor! Adalet Bakanlığı taslak metin üzerinde çalışırken, bayramdan sonra gözler TBMM'de olacak. İcra, iflas ve konkordatoya ilişkin yasal uygulamaları revize etmeyi içeren yeni düzenlemenin detaylarını yazımızda ele aldık. Bakanlık çalışmalar üzerinde son aşamaya geldi. İşte konu ile ilgili merak edilenler...