Borcu olanlar dikkat! Yeni yasal düzenleme geliyor! Bayramdan sonra gözler TBMM'de olacak! Bundan sonra...

DÜZENLEMEDE YER ALAN BAZI MADDELER

TOPLU SATIŞ

Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan şirketler ayrılmayacak. Bu tür işletmeler bir bütün olarak satılacak. Satışlarda işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı göz önünde bulundurulacak. Ancak, bir bütün olarak satış gerçekleşmezse, mal ve haklar ayrı ayrı satılabilecek.