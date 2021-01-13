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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri AÇSHB'den başvurana 300-400-600 TL para yardımı! Başvuru yapmak oldukça kolay! Kimler faydalanabilir? AÇSHB'den başvurana 300-400-600 TL para yardımı! Başvuru yapmak oldukça kolay! Kimler faydalanabilir? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlar için PTT üzerinden 1.000 TL destek verilmişti. Bu destek e-Devlet başvuru aracılığıyla devam ediyor. Pandemi desteğinin yanı sıra birçok kişinin bilinmediği yardım ödemeleri de yapılıyor. AÇSHB tarafından başvuru yoluyla gerekli şartları taşıyan kişilere birçok kalemde destek veriliyor. Bunlardan biri de doğum yardımı. Bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL para yardımı yapılıyor. Giriş Tarihi: 13.01.2021 13:23 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 13:23
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından birçok kalemde yardım ödemeleri yapılıyor. Çoğu kişi bu ödemelerden haberdar değil. Pandemi yardımlarının yanı sıra sosyal yardım ödemelerine de devam eden devlet, doğum yardımı kapsamında birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL ödeme yapıyor. İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Doğum yardımında ne kadar ödeme yapıldığı merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı ödemesi gerçekleştiriliyor.
Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise doğum yardımı ödemesi yapılmaz.
DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.
Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye'de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.