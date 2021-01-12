Arkadaşının tavsiyesine uydu paraya para demiyor! Türkiye'nin dört bir yanına satıyor...

Arkadaşının tavsiyesine uydu paraya para demiyor! Türkiye'nin dört bir yanına satıyor. Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yaşayan maliye emeklisi Erdoğan Okyay da arkadaş tavsiyesi üzerine kaz yetiştiriciliğine başladı ve bu iş onun gelir kapısı oldu. Gazetecilere konuşan Okyay ülkenin dört bir yanına hem kaz hem de yumurtasını sattığını, 50 kazla başladığını ve 4-5 binleri görüğünü, yılda 150 bin lira kazanç sağladığını söylüyor.