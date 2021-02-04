Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri SGK'dan son dakika emeklilik açıklaması! Bu şartları yerine getirenler 55 yaşında emekli olabilecek! İşte detaylar SGK'dan son dakika emeklilik açıklaması! Bu şartları yerine getirenler 55 yaşında emekli olabilecek! İşte detaylar Emekli olmak isteyenler sigorta başlangıcının belirtilen tarihlerde olması koşulu ile belirli şartları taşımaları halinde emekliliğe hak kazanabilir. Prim gününü doldurarak emekli olmayı bekleyen vatandaşlar, erken emekli olmanın şartlarını araştırıyor. SGK bazı durumlarda erken emekli olunabileceğini açıkladı ve şartları duyurdu. Erken emeklilik ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 04.02.2021 10:52
"Erken emeklilik nasıl olur?" sorusu emekli olmaya yaklaşan tüm çalışanlar tarafından merak ediliyor. Emeklilik için prim günü doldurmaya çalışan vatandaşlar, erken emekli olmanın şartlarını araştrıyor. Emeklilik için belirli şartlar gerekirken, erken emeklilik için de bazı detaylar ön plana çıkıyor. SGK bazı özel durumlarda erken emeklilik hakkının olduğunu duyurdu. İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR ERKEN EMEKLİLİK İÇİN ŞARTLAR NELER?
SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı özel durumlarda erken emekli olunabiliyor. Çoğu kişi ise bu durumdan haberdar değil. Hürriyet Gazetesi'nden Noyan Doğan merak edilen sorulara yanıt verdi.
Bunlardan biri, erken yaşlanan çalışanlarla ilgili. Buna göre, erken yaşlananlar ya da vaktinden önce yaşlananlar erken emekli olabiliyor. İşçi statüsünde 4/A'lı olarak çalışanlar ile Bağ-Kurlular bu haktan yararlanıyor.
Tabi, erken yaşlanma, bir sağlık sorunu. Sağlık sorunu olduğu için de fazla detaya girmeyeceğim ama özetle; dikkat, algı, bellek, kavrama, soyutlama gibi işlevlerin kaybı olan bilişsel yaşlanma ile fizyolojik ve psikolojik yaşlanma durumu tespit edilenler erken yaşlanmış sayılıyor ve sosyal güvenlik sisteminden erken emekli olabiliyor.
55 YAŞINDA EMEKLİLİK Bu durumlar da nöroloji, psikiyatri, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, iç hastalıkları, göğüs hastalıkları ve kardiyoloji başta olmak üzere ilgili branşlarca düzenlenen sağlık kurulu raporları ile tespit ediliyor ve bu tespit de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Kurulu tarafından yapılıyor.
Erken yaşlılık tespiti yapılan kişiler 55 yaşını doldurması ve en az 5400 gün prim ödemesi şartıyla erken emekli olabiliyor ve emekli aylığı alabiliyor.
Engelli çocuğu bulunan kadın çalışanlar da erken emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Bu durumda olan kadın çalışanların, prim ödeme gün sayılarının dört biri ödenen prim ödeme gün sayılarına ekleniyor.
Ağır engelli çocuğu olan kadın çalışanların prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor. Böylece erken emekli olabiliyor ve emekli maaşı alabiliyor.
Bunun için başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğun varlığının sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor.