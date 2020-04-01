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Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yaklaştı! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
Milyonlarca emekli vatandaş bayram ikramiyesi alacak. SSK, Bağkur ve memur emeklisi milyonlarca vatandaş bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine odaklandı. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri erken tarihe çekilmişti. Ödemeler için geri sayım başladı. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İkramiye ödemeleri nasıl alınacak? İşte SSK Bağkur tahsis numarasına göre ikramiye ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 01.04.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 12:57
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