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Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yaklaştı! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Milyonlarca emekli vatandaş bayram ikramiyesi alacak. SSK, Bağkur ve memur emeklisi milyonlarca vatandaş bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine odaklandı. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri erken tarihe çekilmişti. Ödemeler için geri sayım başladı. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İkramiye ödemeleri nasıl alınacak? İşte SSK Bağkur tahsis numarasına göre ikramiye ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 01.04.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 12:57
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Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yaklaştı! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Milyonlarca emekli vatandaş Nisan ayında bayram ikramiyelerini alacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyeleri öne çekilmişti. 12 milyon emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri belli oldu. Ödemeler tahsis numarasına göre yapılacak. Peki, 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiye ödemeleri nasıl alınacak? İşte 2020 SSK Bağkur tahsis numarasına göre emekli ikramiye ödeme tarihleri...

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Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yaklaştı! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi 7-11 Nisan'da ödenecek. Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak.

İşte SSK Bağkur tahsis numarasına göre ödeme tarihleri:

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Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yaklaştı! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Tahsis numarası son rakamı 17-18-19 olanlar: 7 Nisan'da

Tahsis numarası son rakamı 20-21-22 olanlar: 8 Nisan'da

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Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yaklaştı! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Tahsis numarası son rakamı 23-24 olanlar: 9 Nisan'da

Tahsis numarası son rakamı 25-26 10 olanlar: 10 Nisan'da

4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek.

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Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yaklaştı! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

İKRAMİYELER NASIL ALINACAK?

Emekliler maaşlarını aldıkları banka hesaplarında ikramiyelerini görecekler.