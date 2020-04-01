Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yaklaştı! 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Milyonlarca emekli vatandaş Nisan ayında bayram ikramiyelerini alacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyeleri öne çekilmişti. 12 milyon emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri belli oldu. Ödemeler tahsis numarasına göre yapılacak. Peki, 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Bayram ikramiye ödemeleri nasıl alınacak? İşte 2020 SSK Bağkur tahsis numarasına göre emekli ikramiye ödeme tarihleri...