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Haberler Galeri Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz indi mi? İşte tüm detaylar

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz indi mi? İşte tüm detaylar

Piyasların gözü Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararındaydı. Saatlerin 14.00'ı göstermesiyle Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. MB bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15 seviyesine çekmişti. Merkez Bankası'ndan 100 baz puanlık faiz indirimi geldi. Bu kararla politika faizi yüzde 15'ten 14'e çekilmiş oldu.

Giriş Tarihi: 16.12.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 14:56
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Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz indi mi? İşte tüm detaylar

Piyasların gözü Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararındaydı. Saatlerin 14.00'ı göstermesiyle Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. MB bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15 seviyesine çekmişti. Merkez Bankası'ndan 100 baz puanlık faiz indirimi geldi. Bu kararla politika faizi yüzde 15'ten 14'e çekilmiş oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz indi mi? İşte tüm detaylar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 100 baz puan indirerek yüzde 14'e düşürdü.

Karar metninde, Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) varlık alımlarının hızındaki benzer indirimlerin her ay uygulanmasının uygun olacağı, ancak ekonomik görünümdeki değişikliklerin gerektirmesi halinde alımların hızını ayarlamaya hazır oldukları vurgulandı. Öte yandan metinden enflasyona ilişkin "geçici" değerlendirmesinin çıkarılması dikkati çekti.

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Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz indi mi? İşte tüm detaylar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 14'e çekti.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizinin yüzde 15'ten yüzde 14'e indirilmesine karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, salgında yeni varyantlar nedeniyle kapanma tedbirlerinin ve seyahat kısıtlamalarının yeniden başlamasının, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ve belirsizlikleri artırdığı belirtilerek, "Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır." denildi.

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Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz indi mi? İşte tüm detaylar

Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği aktarılan duyuruda, gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirdiği kaydedildi.

Duyuruda, bu çerçevede, iktisadi faaliyet, iş gücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlendiğine işaret edildi.

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Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz indi mi? İşte tüm detaylar

Bununla birlikte, merkez bankalarının destekleyici parasal duruşlarını sürdürdüğü, varlık alım programlarına devam ettiği vurgulanan duyuruda, "Milli gelir verileri ve öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. İhracattaki artış eğiliminin güçlenmesiyle cari işlemler dengesinin 2022'de fazla vermesi öngörülmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmekte, bu bağlamda ticari ve bireysel krediler yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.