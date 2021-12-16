16 Aralık 2021, Perşembe
Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz indi mi? İşte tüm detaylar
Piyasların gözü Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararındaydı. Saatlerin 14.00'ı göstermesiyle Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. MB bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 16'dan yüzde 15 seviyesine çekmişti. Merkez Bankası'ndan 100 baz puanlık faiz indirimi geldi. Bu kararla politika faizi yüzde 15'ten 14'e çekilmiş oldu.
Giriş Tarihi: 16.12.2021 09:03 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 14:56
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