Asgari ücret kaç lira oldu? AGİ dahil 2022 asgari ücret ne kadar? AGİ’yle birlikte asgari ücret maaşı hesaplama!

AGİ dahil 2022 asgari ücret ne kadar? Asgari ücret kaç lira oldu? AGİ'ye birlikte asgari ücret maaşı hesaplama merak edilen konulardan birisi oluyor. 16 Aralık Perşembe günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını gerçekleştiriyor. Toplantıdan çıkacak karar ve asgari ücretin ne kadar olacağı gündemde araştırılıyor. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması yapması bekleniyor. Peki; asgari ücret kaç lira oldu? AGİ dahil 2022 asgari ücret ne kadar?