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Haberler Galeri Asgari ücret kaç lira oldu? AGİ dahil 2022 asgari ücret ne kadar? AGİ’yle birlikte asgari ücret maaşı hesaplama!

Asgari ücret kaç lira oldu? AGİ dahil 2022 asgari ücret ne kadar? AGİ’yle birlikte asgari ücret maaşı hesaplama!

AGİ dahil 2022 asgari ücret ne kadar? Asgari ücret kaç lira oldu? AGİ'ye birlikte asgari ücret maaşı hesaplama merak edilen konulardan birisi oluyor. 16 Aralık Perşembe günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını gerçekleştiriyor. Toplantıdan çıkacak karar ve asgari ücretin ne kadar olacağı gündemde araştırılıyor. Toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın asgari ücret açıklaması yapması bekleniyor. Peki; asgari ücret kaç lira oldu? AGİ dahil 2022 asgari ücret ne kadar?

Giriş Tarihi: 16.12.2021 11:14 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 11:14
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Asgari ücret kaç lira oldu? AGİ dahil 2022 asgari ücret ne kadar? AGİ’yle birlikte asgari ücret maaşı hesaplama!

Asgari ücret kaç lira oldu? AGİ dahil 2022 asgari ücret ne kadar? AGİ'yle birlikte asgari ücret maaşı hesaplama yolları gündemde yoğun şekilde sorgulanıyor. Milyonlarca çalışan asgari ücretle çalışırken, 2022 yılında ne kadar maaş alacaklarını öğrenmek istiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. ve son toplantısı 16 Aralık günü yapılıyor. Peki; asgari ücret kaç lira oldu? AGİ dahil asgari ücret ne kadar oldu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret kaç lira oldu? AGİ dahil 2022 asgari ücret ne kadar? AGİ’yle birlikte asgari ücret maaşı hesaplama!

ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye'nin kilitlendiği 4. toplantının öğle saatlerinde sona ermesi ve sonrasında asgari ücretin ne kadar olacağının açıklanması bekleniyor.

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Asgari ücret kaç lira oldu? AGİ dahil 2022 asgari ücret ne kadar? AGİ’yle birlikte asgari ücret maaşı hesaplama!

Gözler bir yandan asgari ücret 2022 zammı için son toplantıya çevrilmişken diğer yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Görüşmelerin başladığı günden bu yana asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi talimatı veren Erdoğan ile yapılacak görüşme yeni maaş hesaplamaları için anahtar rol oynayacak.

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Asgari ücret kaç lira oldu? AGİ dahil 2022 asgari ücret ne kadar? AGİ’yle birlikte asgari ücret maaşı hesaplama!

SGK PRİMLERİNE DÜZENLEME

Buna göre milyonlarca çalışan asgari ücretin açıklanmasını merakla beklerken, işveren ile işçi sendikaları SGK priminin 5 puan düşürülmesi konusunda uzlaştığı aktarıldı.

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Asgari ücret kaç lira oldu? AGİ dahil 2022 asgari ücret ne kadar? AGİ’yle birlikte asgari ücret maaşı hesaplama!

Hükümetin de teklifi uygun görmesi halinde SGK primi yüzde 14'den yüzde 9'a düşecek. İşverenden yüzde 6, işçilerden de yüzde 3 prim kesilecekti.