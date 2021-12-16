16 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 2022 yılı asgari ücreti belli oldu! Milyonlarca kişiye yeni yılda 4.250 TL maaş verilecek

2022 yılı asgari ücreti belli oldu! Milyonlarca kişiye yeni yılda 4.250 TL maaş verilecek

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Başkan Erdoğan 2022 yılında geçerli olacak olan yeni asgari ücretin 4250 lira olduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan konuşmasında "2022 yılında uygulanacak asgari ücret brüt 4 bin 250 lira olacak. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı."

Giriş Tarihi: 16.12.2021 06:45 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 16:03
  • 1
  • 25
2022 yılı asgari ücreti belli oldu! Milyonlarca kişiye yeni yılda 4.250 TL maaş verilecek

Asgari ücret 2022 zammı için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Asgari ücret zammı 2022 ne kadar oldu?' sorusunun yanıtını saat 15.00'te yapacağı açıklama ile verecek. Başkan Erdoğan'ın açıklaması öncesi işçi, işveren ve hükümet tarafından oluşan Asgari Ücret Komisyonu son toplantısını gerçekleştirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 25
2022 yılı asgari ücreti belli oldu! Milyonlarca kişiye yeni yılda 4.250 TL maaş verilecek

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI ŞÖYLE:
Bilindiği gibi bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın Aralık ayında bakanlığımızın nezaretinde çalışan ve işverenler tarafından belirlenmelidir. Önümüzdeki yılın Aralık ayında yine işçi ve işveren bir araya gelecek ve yeni zammı belirleyecek. Bugünkü toplantılarla nihai karar verildi. 4 bin TL'nin üzerinde olması gerektiği yönünde komisyon kararı bildirildi.

  • 3
  • 25
2022 yılı asgari ücreti belli oldu! Milyonlarca kişiye yeni yılda 4.250 TL maaş verilecek

ASGARİ ÜCRET 2022 BELLİ OLDU: 4 BİN 250 TL
Asgari ücreti 2022 en alt rakam 4 bin 250 TL olarak belirlendi. Çocuk sayısına göre bu rakam daha da artacak. Artış son 50 yılın en yükseğidir. Artış yüzde 50'nin üzerindedir.

  • 4
  • 25
2022 yılı asgari ücreti belli oldu! Milyonlarca kişiye yeni yılda 4.250 TL maaş verilecek

Kimse ne işveren ne de işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemelidir. Bunların da istismarını yapmamalıdır. Yok geçmişte dolar şuydu, hesabı dolar üzerinden yaklaşmak doğru değildir. Sizin geçmişinizde siz TL'nin olduğu bir ülkede siz bu insanları dolarla mı, euro ile mi çalıştırıyordunuz bu insanları. Türk Liramızı kimseye yedirmeyeceğiz. Bazı sıkıntılarımız var bunları aşacağız.

  • 5
  • 25
2022 yılı asgari ücreti belli oldu! Milyonlarca kişiye yeni yılda 4.250 TL maaş verilecek

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİLER KALDIRILDI
Asgari ücretten gelir ve damga vergisini kaldırdık. Bununla işvereni 450 TL yükten kurtardık.