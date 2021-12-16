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2022 yılı asgari ücreti belli oldu! Milyonlarca kişiye yeni yılda 4.250 TL maaş verilecek
Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yeni asgari ücret belli oldu. Başkan Erdoğan 2022 yılında geçerli olacak olan yeni asgari ücretin 4250 lira olduğunu açıkladı. Başkan Erdoğan konuşmasında "2022 yılında uygulanacak asgari ücret brüt 4 bin 250 lira olacak. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı."
Giriş Tarihi: 16.12.2021 06:45Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 16:03