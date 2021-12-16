2022 yılı asgari ücreti belli oldu! Milyonlarca kişiye yeni yılda 4.250 TL maaş verilecek

Kimse ne işveren ne de işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemelidir. Bunların da istismarını yapmamalıdır. Yok geçmişte dolar şuydu, hesabı dolar üzerinden yaklaşmak doğru değildir. Sizin geçmişinizde siz TL'nin olduğu bir ülkede siz bu insanları dolarla mı, euro ile mi çalıştırıyordunuz bu insanları. Türk Liramızı kimseye yedirmeyeceğiz. Bazı sıkıntılarımız var bunları aşacağız.