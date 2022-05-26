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Haberler Galeri Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Mayıs ayı TCMB faiz kararı nedir? Politika faizi yüzde kaç oldu?

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Mayıs ayı TCMB faiz kararı nedir? Politika faizi yüzde kaç oldu?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Yurt içi piyasalarda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararının ne olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan beklenti anketinde ise ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Mayıs ayı TCMB faiz kararı nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2022 09:44
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Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Mayıs ayı TCMB faiz kararı nedir? Politika faizi yüzde kaç oldu?

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Toplantıdan çıkan sonuçları yakından takip eden vatandaşlar, faiz kararının ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Mayıs ayı TCMB faiz kararı nedir? Politika faizi yüzde kaç oldu? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Mayıs ayı TCMB faiz kararı nedir? Politika faizi yüzde kaç oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantısı'nın faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. TCMB faiz kararı açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

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Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Mayıs ayı TCMB faiz kararı nedir? Politika faizi yüzde kaç oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

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Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Mayıs ayı TCMB faiz kararı nedir? Politika faizi yüzde kaç oldu?

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te bırakılmıştı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

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Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Mayıs ayı TCMB faiz kararı nedir? Politika faizi yüzde kaç oldu?

YURT İÇİ PİYASALAR TCMB'NİN FAİZ KARARINI BEKLİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıklanan toplantı tutanaklarının sürpriz içermemesi ile karışık seyir sürerken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'nin büyüme verisi takip edilecek.

Fed'in mayıs ayı toplantı tutanakları, çoğu banka yetkilisinin gelecek birkaç toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımını uygun bulduğunu ortaya koydu.