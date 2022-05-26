Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Mayıs ayı TCMB faiz kararı nedir? Politika faizi yüzde kaç oldu?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Yurt içi piyasalarda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararının ne olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan beklenti anketinde ise ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Mayıs ayı TCMB faiz kararı nedir? İşte haberin detayları...