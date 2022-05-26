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Haberler Galeri Benzin ve motorine zam var mı? 27 Mayıs Cuma akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? Mazot, benzin zammı ne kadar?

Benzin ve motorine zam var mı? 27 Mayıs Cuma akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? Mazot, benzin zammı ne kadar?

Benzin ve motorine zam var mı? Brent petrol fiyatındaki yükselişe bağlı olarak gece yarısı oto gaza zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG'de ortalama 37 kuruş artış görüldü. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinde zam yapılacağı iddia edildi. Peki, benzin ve motorine zam var mı? 27 Mayıs Cuma akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? Mazot, benzin zammı ne kadar? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2022 09:23
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Benzin ve motorine zam var mı? 27 Mayıs Cuma akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? Mazot, benzin zammı ne kadar?

Benzin ve motorine zam gelecek mi? LPG (oto gaz) litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 37 kuruş artış gerçekleşti. Şimdi ise benzin ve motorine zam yapılacağı iddia edildi. Akaryakıt zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, benzin ve motorine zam var mı? 27 Mayıs Cuma akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? Mazot, benzin zammı ne kadar? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Benzin ve motorine zam var mı? 27 Mayıs Cuma akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? Mazot, benzin zammı ne kadar?

BENZİN VE MOTORİNE ZAM VAR MI?

NTV'nin haberine göre, 27 Mayıs 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,43 TL, motorin grubunda 1,38 TL fiyat artışı bekleniyor.

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Benzin ve motorine zam var mı? 27 Mayıs Cuma akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? Mazot, benzin zammı ne kadar?

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İşte 26 Mayıs Perşembe güncel benzin, mazot ve LPG litre fiyatı:

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Benzin ve motorine zam var mı? 27 Mayıs Cuma akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? Mazot, benzin zammı ne kadar?

26 Mayıs İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 22.85 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.09 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.82 TL

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Benzin ve motorine zam var mı? 27 Mayıs Cuma akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? Mazot, benzin zammı ne kadar?

26 Mayıs Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 22.97 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.18 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.85 TL