Benzin ve motorine zam var mı? 27 Mayıs Cuma akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? Mazot, benzin zammı ne kadar?

Benzin ve motorine zam var mı? Brent petrol fiyatındaki yükselişe bağlı olarak gece yarısı oto gaza zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere LPG'de ortalama 37 kuruş artış görüldü. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorinde zam yapılacağı iddia edildi. Peki, benzin ve motorine zam var mı? 27 Mayıs Cuma akaryakıt fiyatlarına zam gelecek mi? Mazot, benzin zammı ne kadar? İşte son gelişmeler...