İşte Türkiye’nin hava yolunda 2024 hedefi! Raporun detayları ortaya çıktı

Hava yolu yolcu sayısında en büyük artış dış hatlarda olacak. Geçen yıl 59 milyon 689 bin 585 olan dış hat yolcu sayısı, bu yıl yüzde 51,1 artışla 90 milyon 199 bin 989'a çıkacak. Dış hat yolcu sayısının 2023'te ise 102 milyon 494 bin 830, 2024'te ise 110 milyon 429 bin 357 olması bekleniyor.