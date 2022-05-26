26 Mayıs 2022, Perşembe
İşte Türkiye'nin hava yolunda 2024 hedefi! Raporun detayları ortaya çıktı
Ekonomideki atılımlarıyla başarılı bir büyüme gösteren Türkiye'nin en güçlü olduğu alanlardan biri de hava yolu ulaşımı. Uçak, Yolcu, Yük Serisi ve Tahminleri Raporu'nun detaylarında Türkiye'nin 2024 hedefi dikkat çekti. Rapora göre, iç hat uçak trafiği 2024'te 948 bin 920 olacak. Dış hatlarda uçak trafiği ise 792 bin 276'ya yükselecek.
Giriş Tarihi: 26.05.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 09:50
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