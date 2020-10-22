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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2020 Ekim ayı TCMB politika faizi son durum... Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2020 Ekim ayı TCMB politika faizi son durum...
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Yurt içi piyasada gözler Merkez Bankası'ndaydı. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklandı. Yılın belirli dönemlerinde ve ekonomik gelişmelere bağlı toplantılar düzenleyen TCMB'nin faiz kararı merakla araştırılıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte 2020 Ekim ayı TCMB politika faizi son durum...
Giriş Tarihi: 22.10.2020 14:17 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 14:21
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararın ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) toplantısı gerçekleştirildi. Küresel piyasalarda, teşvik paketi belirsizlikleri ve düşen petrol fiyatlarıyla negatif bir seyir izlenirken, yurt içinde Merkez Bankası faiz kararı beklendi. Piyasaları yakından takip eden vatandaşlar faiz kararının ne olduğunu araştırıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte 2020 Ekim ayı TCMB politika faizi son durum...
GALERİ DEVAM EDİYOR MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Küresel piyasalarda teşvik paketi belirsizlikleri ve düşen petrol fiyatları konuşulurken yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararı bekleniyordu. Merkez Bankası faizi 10,25'te sabit tuttu.
"BORÇ VERME FAİZ ORANI..."
TCMB Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Kurul, para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe giderek Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar vermiştir" denildi..
Merkez Bankası'nın açıklaması şöyle:
Para Politikası Kurulu (Kurul),
• Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25 düzeyinde sabit tutulmasına
• Para politikası operasyonel çerçevesinde değişikliğe giderek Geç Likidite Penceresi işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar vermiştir.
Küresel ekonomide, ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizlikler devam etmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir.