Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2020 Ekim ayı TCMB politika faizi son durum...

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararın ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) toplantısı gerçekleştirildi. Küresel piyasalarda, teşvik paketi belirsizlikleri ve düşen petrol fiyatlarıyla negatif bir seyir izlenirken, yurt içinde Merkez Bankası faiz kararı beklendi. Piyasaları yakından takip eden vatandaşlar faiz kararının ne olduğunu araştırıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte 2020 Ekim ayı TCMB politika faizi son durum...