2021'de başlıyor! Artık vergi alınacak: Yılda 2 defa

3) Evin değeri nasıl belirlenecek?

Değerli konut vergisi matrahının belirlenmesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan değerlemeler artık dikkate alınmayacak ve bundan böyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce herhangi bir konut değerleme çalışması da yapılmayacak. Taşınmazın belediyelerce belirlenen bina vergi değeri esas alınacak.