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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA 2021'de başlıyor! Artık vergi alınacak: Yılda 2 defa Şubat ayında ertelenen değerli konut vergisi 2021'de yürürlüğe girecek. Emlak vergisi değeri 5 milyon TL'nin üzerinde birden fazla konutu olanlar vergiye tabi olacak. Lüks bir konutta hisse sahibi olanlar da bu vergiyi ödeyecek. Giriş Tarihi: 22.10.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 09:45
Değerli konut vergisinin devreye girmesi için sayılı günler kaldı. 2019 yılının sonunda lüks konut sahiplerine tebligat gönderilip vergi talep edilmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR İŞTE YANITLARI Şubat 2020'de yapılan bir düzenleme ile hem verginin başlangıç tarihi 1 yıl uzatıldı hem de kapsamı değişti. Peki yeni haliyle değerli konut vergisini kimler ödeyecek, vergi oranı nasıl belirlenecek? 1) Değerli konut vergisini kimler öder? Hürriyet'in haberine göre 2020 emlak vergisi değeri 5 milyon TL üzerinde olan konut sahipleri önümüzdeki yıl değerli konut vergisi ödeyecekler. 2) Ödemeler ne zaman, nereye yapılacak? Ev sahipleri 2021 yılının şubat ayında ve ağustos ayında olmak üzere iki taksit şeklinde konutun bulunduğu ildeki vergi dairesine ödeme yapacak. 3) Evin değeri nasıl belirlenecek? Değerli konut vergisi matrahının belirlenmesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan değerlemeler artık dikkate alınmayacak ve bundan böyle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce herhangi bir konut değerleme çalışması da yapılmayacak. Taşınmazın belediyelerce belirlenen bina vergi değeri esas alınacak.