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22 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Memura bir müjde daha! Memur artık fazla mesai ücretini zamlı alacak! İşte 2021 yılında saat başı verilecek ücret... Memura bir müjde daha! Memur artık fazla mesai ücretini zamlı alacak! İşte 2021 yılında saat başı verilecek ücret...
Memurların merakla beklediği zam oranları belli oldu. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi 2021 yılı verilerine göre derlenen bilgiler, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 6,19 artacak. 2 lira 26 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2021'den itibaren 2 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.
Giriş Tarihi: 22.10.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 15:54
Milyonlarca memur zam haberleri hakkında gelecek müjdeli haberi bekliyordu. 2021 yılında fazla mesai ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu. Yeni yılda 14 kuruş artarak 2 lira 40 kuruşa yükselecek. AA muhabirinin, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgiye göre, memurların saat başı fazla çalışma ücreti, yeni yılda yüzde 6,19 artacak. 2 lira 26 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2021'den itibaren 2 lira 40 kuruş olarak uygulanacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ
Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de 60 saati geçmemek üzere yeni yılda 2,39 lira yerine 2,54 lira fazla mesai ücreti ödenecek.
Her makam için aylık toplam 450 saati geçmemek kaydıyla kurul başkanı (bakanlıklar), genel müdür ve daha üst birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanı, vali, general ve amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki daire başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla çalışan personel de yine ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 2,54 lira fazla çalışma ücreti alacak.
Diğer fazla mesai ücretleri Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ve üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara da ayda 90 saati aşmamak kaydıyla yeni yılda 2,40 lira ek çalışma ücreti ödemesi yapılacak.
100 SAATİ GEÇMEYECEK
Mesleki ve teknik eğitim bölgesinde yer alan meslek yüksekokullarıyla ilişkilendirilen ve teknik ortaöğretim kurumlarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra fiilen yaptıkları fazla mesai için ayda 100 saati geçmemek kaydıyla saat başına 4,14 lira ödemede bulunulacak.