26 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2022 Mayıs ayı TCMB faiz kararı nedir? Politika faizi yüzde kaç oldu?

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2022 Mayıs ayı TCMB faiz kararı nedir? Politika faizi yüzde kaç oldu?

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00'te açıklandı. 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan beklenti anketinde ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mayıs ayı faiz kararı belli oldu. Peki, 2022 Mayıs ayı TCMB faiz kararı nedir? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 14:20
  • 1
  • 14
Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2022 Mayıs ayı TCMB faiz kararı nedir? Politika faizi yüzde kaç oldu?

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıdan çıkan sonuçları yakından takip eden vatandaşlar, faiz kararının ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Mayıs ayı TCMB faiz kararı nedir? Politika faizi yüzde kaç oldu? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2022 Mayıs ayı TCMB faiz kararı nedir? Politika faizi yüzde kaç oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayı faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

  • 3
  • 14
Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2022 Mayıs ayı TCMB faiz kararı nedir? Politika faizi yüzde kaç oldu?

Merkez Bankası'nın karar metininde etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik risklerin, küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmakta ve belirsizliklerin artmasına yol açtığı belirtilerek, "Küresel gıda güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, temel gıda ve enerji başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının daha da belirgin hale gelmesi ve taşımacılık maliyetlerindeki yüksek seviye uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır.

  • 4
  • 14
Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2022 Mayıs ayı TCMB faiz kararı nedir? Politika faizi yüzde kaç oldu?

Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar.

  • 5
  • 14
Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2022 Mayıs ayı TCMB faiz kararı nedir? Politika faizi yüzde kaç oldu?

Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, işgücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adımlarında ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını halen sürdürmektedir.