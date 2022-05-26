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Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! 2022 Mayıs ayı TCMB faiz kararı nedir? Politika faizi yüzde kaç oldu?
Son dakika... Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00'te açıklandı. 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan beklenti anketinde ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın mayıs ayı faiz kararı belli oldu. Peki, 2022 Mayıs ayı TCMB faiz kararı nedir? İşte haberin detayları...