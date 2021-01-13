SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLAR KADROYA ALINACAK MI?

Memur-Sen tarafından kamuda sözleşmeli olarak çalışanların da kadroya geçmesi talep edildi. Yalçın, kamuda sözleşmeli statüsü ile ilgili şunları kaydetti:

"Kamuda sözleşmeli sayısı 400 bini aştı. Kamudaki sözleşmeliler arasındaki özlük hakları farklılığı da 20'yi buldu. Bu konunun da gündeme alınması gerekiyor. Kamuda sözleşmeli memurluk son bulmalı, kamuda istihdam modeli 'kadrolu' olmalıdır."