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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Memura seyyanen zam olacak mı? 2021 yılında sözleşmeli çalışanlar kadroya alınacak mı? Gündeme geldi Son dakika: Memura seyyanen zam olacak mı? 2021 yılında sözleşmeli çalışanlar kadroya alınacak mı? Gündeme geldi Son dakika... Milyonlarca memuru ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayında zamlı maaşlarını öğrenen memurlar için seyyanen zam talebi geldi. Kamuda görev alan vatandaşlar seyyanen zam konusunda son gelişmeleri araştırmaya başladılar. Peki, memura seyyanen zam olacak mı? 2021 yılında sözleşmeli çalışanlar kadroya alınacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 13.01.2021 15:52 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 15:52
Son dakika... Memura seyyanen zam yapılacak mı? Devlet memurları ve sözleşmeliler enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını 2021 maaşlarını yüzde 7,33 zamlı alacaklar. Yeni maaş tutarlarını öğrenen memurlar için son dakika gelişmesi yaşanıyor. Seyyanen zam talebi ve sözleşmeli çalışanların kadroya geçmesi yönünde araştırmalar hız kazandı. Peki, memura seyyanen zam olacak mı? 2021 yılında sözleşmeli çalışanlar kadroya alınacak mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEMURA SEYYANEN ZAM OLACAK MI?
Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Ali Yalçın ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından kabul edildi. Memur-Sen yönetimi, kamu görevlilerine seyyanen zam verilmesi talebini Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'a iletti. Seyyanen zam ile ilgili yeni gelişme yaşandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLAR KADROYA ALINACAK MI?
Memur-Sen tarafından kamuda sözleşmeli olarak çalışanların da kadroya geçmesi talep edildi. Yalçın, kamuda sözleşmeli statüsü ile ilgili şunları kaydetti:
"Kamuda sözleşmeli sayısı 400 bini aştı. Kamudaki sözleşmeliler arasındaki özlük hakları farklılığı da 20'yi buldu. Bu konunun da gündeme alınması gerekiyor. Kamuda sözleşmeli memurluk son bulmalı, kamuda istihdam modeli 'kadrolu' olmalıdır."
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükseldi.
Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi.
Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.