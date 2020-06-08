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Son dakika: Mayıs ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? 2020 Nakdi ücret desteği uzayacak mı?
Son dakika... Mayıs ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? 15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için verilen nakdi ücret desteği ödemelerinin tarihi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacağını bildirdi. Peki, Mayıs ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? 2020 Nakdi ücret desteği uzayacak mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.06.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 12:10
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