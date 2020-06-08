Son dakika: Mayıs ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? 2020 Nakdi ücret desteği uzayacak mı?

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Son dakika... Mayıs ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman verilecek? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Koronavirüsle mücadele sürecinde ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için verilen nakdi ücret desteğinin bu ay ne zaman ödeneceği merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yoğunluğu önlemek amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda ödemelerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapıldığını bildirdi. Bu gelişmelerin ardından ödemelerin tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 Mayıs ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? 2020 nakdi ücret desteği uzayacak mı? İşte son gelişmeler...