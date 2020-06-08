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Haberler Galeri Son dakika: Mayıs ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? 2020 Nakdi ücret desteği uzayacak mı?

Son dakika: Mayıs ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? 2020 Nakdi ücret desteği uzayacak mı?

Son dakika... Mayıs ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? 15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için verilen nakdi ücret desteği ödemelerinin tarihi belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacağını bildirdi. Peki, Mayıs ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? 2020 Nakdi ücret desteği uzayacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 12:04 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 12:10
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Son dakika: Mayıs ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? 2020 Nakdi ücret desteği uzayacak mı? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... Mayıs ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman verilecek? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Koronavirüsle mücadele sürecinde ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için verilen nakdi ücret desteğinin bu ay ne zaman ödeneceği merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yoğunluğu önlemek amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda ödemelerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapıldığını bildirdi. Bu gelişmelerin ardından ödemelerin tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 Mayıs ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? 2020 nakdi ücret desteği uzayacak mı? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Mayıs ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? 2020 Nakdi ücret desteği uzayacak mı?

MAYIS AYI ÜCRETSİZ İZİN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Mayıs ayı ücretsiz izin desteği ödemeleri başladı. Ödemeler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre gerçekleştirilecek. T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da ödeme yapılacak.

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Son dakika: Mayıs ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? 2020 Nakdi ücret desteği uzayacak mı?

Bakan Selçuk, 15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemelerinin de bugün başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini ise T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da gerçekleştireceğiz."

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Son dakika: Mayıs ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? 2020 Nakdi ücret desteği uzayacak mı?

ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde ödemeler banka hesapları üzerinden, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılıyor.

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Son dakika: Mayıs ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? 2020 Nakdi ücret desteği uzayacak mı?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZAYACAK MI?

Nakdi Ücret Desteği olarak adlandırılan ücretsiz izin destek ödemeleri 17 Temmuz'a kadar yapılacak. Bu sürenin uzatılması talep ediliyor. Ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.