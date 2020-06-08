ANA SAYFA
Çiftçilere müjde! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi desteği nasıl alınır? Destek hangi illerde olacak?
Çiftçiler için müjdeli haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çiftçilere ücretsiz hazineden arazi desteği verilmesi için detaylar belli olmaya başladı. Tespiti yapılan 14 bin dekar hazine arazisinde, tarımsal üretime elverişli olanlar çiftçilere ücretsiz olarak tahsis edilecek. Peki, Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi desteği nasıl alınır? Çiftçiye ücretsiz arasi desteği hangi illerde olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.06.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 11:32
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9