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Haberler Galeri Çiftçilere müjde! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi desteği nasıl alınır? Destek hangi illerde olacak?

Çiftçilere müjde! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi desteği nasıl alınır? Destek hangi illerde olacak?

Çiftçiler için müjdeli haber geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla çiftçilere ücretsiz hazineden arazi desteği verilmesi için detaylar belli olmaya başladı. Tespiti yapılan 14 bin dekar hazine arazisinde, tarımsal üretime elverişli olanlar çiftçilere ücretsiz olarak tahsis edilecek. Peki, Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi desteği nasıl alınır? Çiftçiye ücretsiz arasi desteği hangi illerde olacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 11:32
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Çiftçilere müjde! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi desteği nasıl alınır? Destek hangi illerde olacak? GALERİ DEVAM EDİYOR

Çiftçilere ücretsiz arazi desteği nasıl alınır? Ücretsiz arazi desteği hangi illerde olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başvuruları alınan ücretsiz arazi desteği için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çiftçiye ücretsiz hazine arazilerinde son aşamaya gelindi. Peki, çiftçiye hazineden ücretsiz arazi desteği nasıl alınır? Destek hangi illerde olacak? İşte son gelişmeler...

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Çiftçilere müjde! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi desteği nasıl alınır? Destek hangi illerde olacak?

ÇİFTÇİYE ÜCRETSİZ ARAZİ DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiye ücretsiz arazi desteği başvurularının 1 Haziran'a kadar alındığını belirterek şöyle dedi: "14 bin dekar hazine arazisinde, tarımsal üretime elverişli olanların tespiti yapıldı. Bu arazileri bedelsiz olarak çiftçilerimize tahsis edeceğiz. Çiftçilerimizin başvuruları 1 Haziran'a kadar alındı. Şimdi talepler değerlendirildikten sonra hak kazanan çiftçilerimize tahsisleri yapılacak."

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Çiftçilere müjde! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi desteği nasıl alınır? Destek hangi illerde olacak?

HANGİ İLLERDE OLACAK?

Bingöl, Erzurum, Erzincan, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas.

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Çiftçilere müjde! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi desteği nasıl alınır? Destek hangi illerde olacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ücretsiz arazi desteği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Çiftçilere müjde! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi desteği nasıl alınır? Destek hangi illerde olacak?

Başkan Erdoğan, "Bir karış arazi boş kalmayacak" demişti. Buna yönelik nasıl bir çalışma yürütüyorsunuz?
Özellikle atıl olan mülk, Hazine ve vakıf arazilerinin parsel bazında tespiti için mayıs ayında bir çalışma başlattık. Öncelikle bir envanter çıkaracağız. İlk aşamada Bingöl, Erzurum, Erzincan, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas'da Hazine arazilerinin il müdürlüklerimize tahsisini sağladık. Bu çerçevede, 14 bin dekar hazine arazisinde, tarımsal üretime elverişli olanların tespiti yapıldı. Bu arazileri bedelsiz olarak çiftçilerimize tahsis edeceğiz. Çiftçilerimizin başvuruları 1 Haziran'a kadar alındı. Şimdi talepler değerlendirildikten sonra hak kazananlara çiftçilerimize tahsisleri yapılacak.