Detaylar belli oldu! Dış hat uçuşlar ne zaman başlayacak? 2020 yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?

Son dakika... Yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak? Türkiye'de iç hat uçuşların başlaması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, yurt dışı seferleri oldu. Türk Hava Yolları, ilk etapta uçuş yapılacak ülkeleri açıklamış ve tarih vermişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yurt dışı uçuş planı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, dış hat uçuşlar ne zaman başlayacak? 2020 yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 08.06.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 12:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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