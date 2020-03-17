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Son dakika: Marketler kapanacak mı? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl? İşte açılış kapanış saatleri

Son dakika... Marketler kapanacak mı? A101, BİM, ŞOK, Migros corona virüsü nedeniyle kapanacak mı? İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine "koronavirüs tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderildi. Bu kapsamda bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Peki, corona virüsü önlemleri kapsamında marketler kapanacak mı? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl? İşte marketlerin açılış kapanış saatleri...

Giriş Tarihi: 17.03.2020 13:32 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 14:02
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Son dakika: Marketler kapanacak mı? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl? İşte açılış kapanış saatleri

Marketler kapanacak mı? Türkiye'de yurt dışı temaslı corona virüsü tespitinin yapılmasının ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Dünya Sağlık Örgütünce pandemi olarak nitelenen corona virüsü (Kovid-19) önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Bu işletmeler arasında marketlerin olup olmadığı araştırılıyor. Peki, marketler kapanacak mı? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl? İşte marketlerin açılış kapanış saatleri...

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Son dakika: Marketler kapanacak mı? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl? İşte açılış kapanış saatleri

MARKETLER KAPANACAK MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Bu işletmerler arasında marketler yer almıyor.

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Son dakika: Marketler kapanacak mı? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl? İşte açılış kapanış saatleri

Genelge kapsamında tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, spa ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulma kararı alınmıştı.

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Son dakika: Marketler kapanacak mı? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl? İşte açılış kapanış saatleri

SAĞLIK BAKANI KOCA: KORONAVİRÜS TANISI KONAN HASTA SAYIMIZ 47 OLDU

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün 29 kişiye koronavirüs tanısı konulduğunu belirterek, şu bilgileri aktardı:

"Yeni tanı konunlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan ve dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır. 3'ü umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."

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Son dakika: Marketler kapanacak mı? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl? İşte açılış kapanış saatleri

BAKAN KOCA'DAN "TEDBİRLERİ SIKI TUTALIM" ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin tedbirlerin sıkı tutulmasını istedi.