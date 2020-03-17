Son dakika: Marketler kapanacak mı? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl? İşte açılış kapanış saatleri

Son dakika... Marketler kapanacak mı? A101, BİM, ŞOK, Migros corona virüsü nedeniyle kapanacak mı? İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine "koronavirüs tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderildi. Bu kapsamda bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Peki, corona virüsü önlemleri kapsamında marketler kapanacak mı? A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl? İşte marketlerin açılış kapanış saatleri...

Giriş Tarihi: 17.03.2020 13:32 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 14:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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