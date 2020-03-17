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talep.toki.gov.tr: TOKİ Tuzla 3+1 kura sonuçları yayımlandı! 2020 TOKİ Tuzla isim isim kura sonuçları sorgula

TOKİ Tuzla 3+1 kura sonuçları isim listesi yayımlandı. TOKİ'nin İstanbul Tuzla ilçesinde yapacağı 3+1 konutlar için kura çekimi 17 Mart saat 11.00'de yapıldı. Kura heyecanı yaşayan İstanbullular sonuçları heyecanla araştırıyorlar. Kura çekiminin ardından hak kazanan adayların yer aldığı isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Ahaber.com.tr üzerinden isim listesine ulaşabilirsiniz. İşte TOKİ Tuzla 3+1 isim isim kura sonuçları...

Giriş Tarihi: 17.03.2020 16:42 Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 16:45
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talep.toki.gov.tr: TOKİ Tuzla 3+1 kura sonuçları yayımlandı! 2020 TOKİ Tuzla isim isim kura sonuçları sorgula

TOKİ Tuzla 3+1 kura çekimi tamamlandı. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ'nin Tuzla ilçesine yapacağı 3+1 konutlara başvuru yapan vatandaşlar sonuçları merakla bekliyordu. Bugün saat 11.00'de gerçekleştirilen kura çekiminin ardından hak kazanan adayların isim listesi yayımlandı. Sonuçlar, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. TOKİ Tuzla 3+1 isim isim kura sonuçlarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

İŞTE İSİM İSİM KURA SONUÇLARI

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talep.toki.gov.tr: TOKİ Tuzla 3+1 kura sonuçları yayımlandı! 2020 TOKİ Tuzla isim isim kura sonuçları sorgula
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talep.toki.gov.tr: TOKİ Tuzla 3+1 kura sonuçları yayımlandı! 2020 TOKİ Tuzla isim isim kura sonuçları sorgula
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talep.toki.gov.tr: TOKİ Tuzla 3+1 kura sonuçları yayımlandı! 2020 TOKİ Tuzla isim isim kura sonuçları sorgula
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  • 29
talep.toki.gov.tr: TOKİ Tuzla 3+1 kura sonuçları yayımlandı! 2020 TOKİ Tuzla isim isim kura sonuçları sorgula