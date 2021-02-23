Son dakika: Mahkemeden emsal karar! Maaş geçiş promosyonu davasında karar çıktı

Dürüstlük kuralı, hukuk fakültelerinin 1'inci sınıfında öğretilen, fakat mahkemelerde uygulamada pek yer verilmeyen bir kuraldır. Biz savunmamızı, bunun üzerine geliştirdik. 41 aylık bir sözleşmede 40 ay ses çıkarmayıp, son 1 ay kala sözleşmeyi feshetmeye çalışmanın dürüstlük kuralına aykırı olduğunu savunduk. İstinaf mahkemesi bizi haklı buldu. Karar, Yargıtay tarafından da onandı.