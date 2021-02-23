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Haberler Galeri Bankalarda son dakika faiz depremi: 23 Şubat Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Bankalarda son dakika faiz depremi: 23 Şubat Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Son dakika... Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Koronavirüs pandemisi nedeniyle maddi sıkıntı yaşayanlar için düşük faizli kredi kampanyaları uygulanmıştı. Bu kampanyaların sona ermesinin ardından faiz oranları yükselişe geçti. Bankalar peş peşe güncel kredi faiz oranlarını açıkladı. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 23 Şubat güncel oranlar...

Giriş Tarihi: 23.02.2021 17:13
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Bankalarda son dakika faiz depremi: 23 Şubat Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

Kredi faizleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar güncel oranları yakından takip ediyor. 23 Şubat tarihi itibarıyla bankalar faiz oranlarını değiştirdi. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi kullanacak olanlar için güncel oranları yazımızda ele aldık. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte haberin detayları...

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Bankalarda son dakika faiz depremi: 23 Şubat Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

İşte 23 Şubat tarihli banka banka güncel kredi faiz oranları:

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Bankalarda son dakika faiz depremi: 23 Şubat Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.56

Taşıt kredisi: 1.58

Konut kredisi: 1.42

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Bankalarda son dakika faiz depremi: 23 Şubat Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.66

Konut kredisi: 1.47

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Bankalarda son dakika faiz depremi: 23 Şubat Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.49

İhtiyaç kredisi: 1.79

Taşıt kredisi: 1.35