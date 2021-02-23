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Bankalarda son dakika faiz depremi: 23 Şubat Ziraat, Halkbank, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları...
Son dakika... Kredi faiz oranları ne kadar oldu? Koronavirüs pandemisi nedeniyle maddi sıkıntı yaşayanlar için düşük faizli kredi kampanyaları uygulanmıştı. Bu kampanyaların sona ermesinin ardından faiz oranları yükselişe geçti. Bankalar peş peşe güncel kredi faiz oranlarını açıkladı. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 23 Şubat güncel oranlar...