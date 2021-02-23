Kredi faizleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar güncel oranları yakından takip ediyor. 23 Şubat tarihi itibarıyla bankalar faiz oranlarını değiştirdi. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi kullanacak olanlar için güncel oranları yazımızda ele aldık. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank, TEB ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? İşte haberin detayları...