Devletin verdiği pandemi desteği devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal destek pandemi yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Pandemi döneminde verilen en önemli destek ödemelerinden bir tanesi olan 1000 TL sosyal destek ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 1000 TL pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? e-Devlet başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...