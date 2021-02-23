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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri e-Devlet'ten başvurarak PTT şubelerinden paranızı alabilirsiniz! 1000 TL pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar... e-Devlet'ten başvurarak PTT şubelerinden paranızı alabilirsiniz! 1000 TL pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar... Koronavirüs salgını nedeniyle maddi açıdan sıkıntı çeken vatandaşlar için birçok kalem altında destek ödemeleri gerçekleştirildi. İlk etapte milyonlarca kişiye 1000'er TL sosyal destek ödemesi yapılmıştı. İkinci faz ödemelerinin de tamamlanmasının ardından Faz 3 kapsamında e-Devlet üzerinden başvuru alınmaya başladı. Başvuru işlemleri ve şartlar ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 1000 TL pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? e-Devlet başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 23.02.2021 12:31 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 12:31
Devletin verdiği pandemi desteği devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal destek pandemi yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Pandemi döneminde verilen en önemli destek ödemelerinden bir tanesi olan 1000 TL sosyal destek ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 1000 TL pandemi yardımı başvuru nasıl yapılır? e-Devlet başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 1000 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
1000 TL pandemi yardımı için başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.
Yapılan açıklamaya göre, online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, T.C. Kimlik numarasının son rakamı
0olanlar pazartesi, 2olanlar salı, 4olanlar çarşamba, 6olanlar perşembe ve 8olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek E-DEVLET PANDEMİ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN... BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.
1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?
1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak. Destek hane başına ödenecek.