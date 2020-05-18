Son dakika: LM, Parliament, Marlboro sigara fiyatları ne kadar? Tekel sigara fiyat listesi yayımlandı

Son dakika... Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara ve tütün ürünlerindeki vergi artışı gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilere yüzde 17 artırıldı. Bu gelişmelerin ardından British American Tobacco (BAT) ve Philips Morris tarafından sigara fiyat listesi açıklandı. Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar? LM, Parliament, Marlboro sigara fiyatları ne kadar? Tekel sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel sigara fiyat listesi...