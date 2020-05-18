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Haberler Galeri Son dakika: LM, Parliament, Marlboro sigara fiyatları ne kadar? Tekel sigara fiyat listesi yayımlandı

Son dakika: LM, Parliament, Marlboro sigara fiyatları ne kadar? Tekel sigara fiyat listesi yayımlandı

Son dakika... Yeni sigara fiyatları listesi açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilere yüzde 17 artırıldı. Bu gelişmelerin ardından sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Philip Morris tarafından yeni liste yayımlandı. Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar? LM, Parliament, Marlboro sigara fiyatları ne kadar? Tekel sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel sigara fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 13:10
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Son dakika: LM, Parliament, Marlboro sigara fiyatları ne kadar? Tekel sigara fiyat listesi yayımlandı

Son dakika... Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigara ve tütün ürünlerindeki vergi artışı gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilere yüzde 17 artırıldı. Bu gelişmelerin ardından British American Tobacco (BAT) ve Philips Morris tarafından sigara fiyat listesi açıklandı. Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar? LM, Parliament, Marlboro sigara fiyatları ne kadar? Tekel sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel sigara fiyat listesi...

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Son dakika: LM, Parliament, Marlboro sigara fiyatları ne kadar? Tekel sigara fiyat listesi yayımlandı

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

17 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

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Son dakika: LM, Parliament, Marlboro sigara fiyatları ne kadar? Tekel sigara fiyat listesi yayımlandı

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

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Son dakika: LM, Parliament, Marlboro sigara fiyatları ne kadar? Tekel sigara fiyat listesi yayımlandı

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

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Son dakika: LM, Parliament, Marlboro sigara fiyatları ne kadar? Tekel sigara fiyat listesi yayımlandı

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL