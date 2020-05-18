Son dakika: LM, Parliament, Marlboro sigara fiyatları ne kadar? Tekel sigara fiyat listesi yayımlandı
Son dakika... Yeni sigara fiyatları listesi açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sigara ve tütün ürünlerinden alınan asgari maktu vergilere yüzde 17 artırıldı. Bu gelişmelerin ardından sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Philip Morris tarafından yeni liste yayımlandı. Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar? LM, Parliament, Marlboro sigara fiyatları ne kadar? Tekel sigara fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel sigara fiyat listesi...
Giriş Tarihi: 18.05.2020 13:06Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 13:10