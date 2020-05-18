Altın fiyatları kritik seviyede! Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? 18 Mayıs altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını sonrası altın fiyatları yükselişe geçmişti. Koronavirüs pandemisinin uzun süreceğine ikişkin beklentilerin güç kazanmasıyla altın fiyatları ons başına 1,760 doları da aştı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 1.762,7 dolar seviyesinde bulunuyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 18 Mayıs canlı altın fiyatları...