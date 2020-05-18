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Altın fiyatları kritik seviyede! Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? 18 Mayıs altın fiyatları ne kadar?
Son dakika... Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Koronavirüs salgını sonrası yükselişe geçen altın fiyatları, 18 Mayıs'a yükselişle başladı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 1.762,7 dolar seviyesinde bulunuyor. Yatırımcılar altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar olacak? Gram, çeyrek altın yükselecek mi? İşte 18 Mayıs canlı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 18.05.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 12:17
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