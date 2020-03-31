Son dakika: KYK mart ayı yurt ücreti geri ödenecek mi? 2020 KYK kredi ve burs ödemeleri kesilecek mi?
Son dakika haberi... KYK mart ayı yurt ücreti geri ödenecek mi? Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında yurt dışından gelen vatandaşlar 14 günlük karantina kuralına göre yurtlarda misafir ediliyor. KYK yurdunda kalan öğrenciler yurt ücretlerinin ödenip ödenmeyeceğini araştırıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, KYK mart ayı yurt ücreti geri iade edilecek mi? Nisan ve Mayıs ayı yurt ücretleri ödenecek mi? Kredi ve burs ödemeleri kesilecek mi?
Giriş Tarihi: 31.03.2020 09:39Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 09:45