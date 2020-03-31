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Son dakika: KYK mart ayı yurt ücreti geri ödenecek mi? 2020 KYK kredi ve burs ödemeleri kesilecek mi?

Son dakika haberi... KYK mart ayı yurt ücreti geri ödenecek mi? Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında yurt dışından gelen vatandaşlar 14 günlük karantina kuralına göre yurtlarda misafir ediliyor. KYK yurdunda kalan öğrenciler yurt ücretlerinin ödenip ödenmeyeceğini araştırıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, KYK mart ayı yurt ücreti geri iade edilecek mi? Nisan ve Mayıs ayı yurt ücretleri ödenecek mi? Kredi ve burs ödemeleri kesilecek mi?

Giriş Tarihi: 31.03.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 09:45
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Son dakika: KYK mart ayı yurt ücreti geri ödenecek mi? 2020 KYK kredi ve burs ödemeleri kesilecek mi?

KYK mart ayı yurt ücretleri iade edilecek mi? KYK burs ve kredi ödemeleri devam edecek mi? Türkiye'de ilk olarak 11 Mart'ta görülen koronavirüs vakasının ardından önlemler kademeli olarak artırıldı. Üniversiteler tatil edildi. Yurt dışından gelen vatandaşlar KYK yurtlarında 14 gün karantinaya alındı. KYK yurtlarında kalan öğrenciler mart ayı ücretlerinin iade edilip edilmeyeceğini araştırıyorlar. Öte yandan kredi ve burs ödemeleri de merak edilenler arasında. Başkan Erdoğan öğrencilerin merak ettikleri sorulara yanıt verdi. Peki, KYK mart ayı yurt ücreti geri ödenecek mi? 2020 KYK kredi ve burs ödemeleri kesilecek mi? İşte cevaplar...

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Son dakika: KYK mart ayı yurt ücreti geri ödenecek mi? 2020 KYK kredi ve burs ödemeleri kesilecek mi?

KYK MART AYI YURT ÜCRETİ ÖDENECEK Mİ? 2020 BURS VE KREDİLER...

KYK yurtlarında kalan öğrencilerin mart ayı ücretleri iade edilecek. Nisan, Mayıs ve Haziran ayları ücretleri alınmayacak. Öğrencilerin kredi ve burs ödemelerinde kesinti yapılmayacak. Kredi geri ödemeleri ise Nisan, Mayıs ve Haziran ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenecek.

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Son dakika: KYK mart ayı yurt ücreti geri ödenecek mi? 2020 KYK kredi ve burs ödemeleri kesilecek mi?

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "Yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden, Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade ediyor, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de ücret almıyoruz. Öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapmıyoruz. Yine öğrencilerimizin kredi geri ödemeleri, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenebilecek." dedi.

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Son dakika: KYK mart ayı yurt ücreti geri ödenecek mi? 2020 KYK kredi ve burs ödemeleri kesilecek mi?

KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATIYOR?

KYK burs ödemeleri öğrencilerin T.C kimlik numaralarına göre belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor.

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Son dakika: KYK mart ayı yurt ücreti geri ödenecek mi? 2020 KYK kredi ve burs ödemeleri kesilecek mi?

KYK bursların öğrencilerin hesaba geçiş saati aydan aya değişkenlik gösterebiliyor.