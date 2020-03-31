10 bin liralık kredi nasıl çekilecek? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak milyonlarca kişiye müjdeyi vermişti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 kamu bankası tarafından geliri 5 bin lira altında olan vatandaşlar için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldıklarını açıkladı. Peki temel İhtiyaç desteği nedir? Temel İhtiyaç desteği kimlere verilecek? 10 bin liralık kredi nasıl çekilecek? Temel İhtiyaç desteği geri ödemesi nasıl olacak? sorularının cevapları ve tüm detaylar haberimizde...