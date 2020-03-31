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10 bin liralık kredi nasıl çekilecek? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak milyonlarca kişiye müjdeyi vermişti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 3 kamu bankası tarafından geliri 5 bin lira altında olan vatandaşlar için Temel İhtiyaç Desteği'ni devreye aldıklarını açıkladı. Peki temel İhtiyaç desteği nedir? Temel İhtiyaç desteği kimlere verilecek? 10 bin liralık kredi nasıl çekilecek? Temel İhtiyaç desteği geri ödemesi nasıl olacak? sorularının cevapları ve tüm detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 31.03.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 10:39
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10 bin liralık kredi nasıl çekilecek? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak milyonlarca kişiye müjdeyi vermişti

Virüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ortak bir karar alarak bireysel (tüketici) kredi desteği başlattı. Krediye hane halkı geliri aylık 5.000 lira ve altında olanlar başvurabilecek.

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10 bin liralık kredi nasıl çekilecek? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak milyonlarca kişiye müjdeyi vermişti

Bir başka deyişle krediden; asgari ücretli, emekli, serbest meslek mensupları ile orta ve düşük gelir grubunda yer alan vatandaşlar yararlanabilecek.

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10 bin liralık kredi nasıl çekilecek? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak milyonlarca kişiye müjdeyi vermişti

Posta Gazetesi'nin haberine göre, kampanya için başvuran kişiler gıda harcaması, kira, elektrik, su ve doğal gaz gibi faturalarını krediden yararlanarak ödeyebilecek.

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10 bin liralık kredi nasıl çekilecek? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak milyonlarca kişiye müjdeyi vermişti

6 ay nefes olacak
Kredinin en önemli özelliği 6 ay ödemesiz ve toplam vadenin 36 aya kadar çıkıyor olması. Maksimum limiti 10 bin lira olan kredinin maliyeti de oldukça düşük ve ödemeler sabit taksitli. Kredi için üç kamu bankasından birine başvurmak yeterli. Başvurular yarın (1 Nisan) itibarıyla alınacak.

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10 bin liralık kredi nasıl çekilecek? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak milyonlarca kişiye müjdeyi vermişti

Başvuru için dikkat!
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.