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23 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: KYK borcu silinecek mi? KYK borçları yapılandırılacak mı? KYK borcu erteleme taksit sayısı... Son dakika: KYK borcu silinecek mi? KYK borçları yapılandırılacak mı? KYK borcu erteleme taksit sayısı... Son dakika... KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarında yapılandırma gelecek mi? Binlerce vatandaşın merakla araştırdığı KYK borcu yapılandırması konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz günlerde vergi yapılandırması olacağı müjdelenmişti. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'ye getirilen borç yapılandırma düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, Son dakika: KYK borcu silinecek mi? KYK borçları yapılandırılacak mı? KYK borcu erteleme taksit sayısı nasıl olacak? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 23.10.2020 14:48 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 15:03
Son dakika... KYK borçlarına yapılandırma olacak mı? KYK borçları silinecek mi? Yükseköğretim eğitimi döneminde kullanılan ve mezun olduktan 2 yıl sonra ödenmeye başlanan KYK borçlarının ertelenmesi konusunda bekleyiş sürüyor. 5 milyona yakın kişiyi yakından ilgilendiren KYK borçları konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. Vergi ve SGK yapılandırmasının ardından KYK borçlarına yapılandırma olup olmayacağı merak ediliyordu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş merakla beklenen detayları açıkladı. Peki, KYK borcu silinecek mi? KYK borçları yapılandırılacak mı? KYK borcu erteleme taksit sayısı nasıl olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK BORÇLARI YAPILANDIRILACAK MI? TAKSİT SAYISI...
TBMM'de açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş,
"Vergi, SGK, KYK ve trafik borçları yapılandırılacak. Yapılandırılan borçlara 18 taksit hakkı tanınacak" dedi.
Muş,
"Yapılandırmaya dahil, yaklaşık 500 milyar lira gibi bir rakam olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu. BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programda KYK borçlarına değinmişti. Burada öğrencilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK kredi borçlarının silinme ihtimaliyle ilgili bir soruya; "Bu, bizim gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız. Kredi olayı ya kalkacaktır, sadece burs verme noktasına gidilecektir... Onun değerlendirmelerini yapıp adımımızı ona göre atacağız." dedi. ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI NASIL HESAPLANIYOR? Kurumdan kredi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar; kredi olarak verilen miktarlara, Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak bulunan miktarın ilave edilmesi suretiyle hesaplanmaktadır. KYK KREDİ VE BURS KONUSUNDA SIKÇA SORULAN SORULAR Burs/kredi başvuruları hangi tarihte başlamaktadır, başvuru süreci ve değerlendirme nasıl yapılmaktadır?
Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.