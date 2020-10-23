Aylık faiz 0,37 seviyesinde! Halkbank 25.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL, 225.000 TL kredi başvuru şartları nedir?
Kredi çekmek isteyen vatandaşlar uygun faiz oranlarını araştırırken, Halkbank tarafınan esnaf ve sanatkarlara uygun faizli kredi imkanı sunuldu. 25.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL, 225.000 TL için uygun faizli kredi verilmeye devam ediyor. Halkbank'ın esnaflara özel sunduğu kredinin başvuru şartlarına yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları neler? İşte merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 23.10.2020 09:35 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 09:39