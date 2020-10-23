Kamu bankası Halkbank vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisi sonrası uygun faiz oranlarıyla kredi kullandıran Halkbank, esnaf ve sanatkarlara özel 0.37 faizli kredi kampanyasına devam ediyor. Kredi kampanyası 225 bin lira limite kadar kullanılabiliyor. Peki, kredi başvurusu nasıl yapılır? Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...