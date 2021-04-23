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Müjdeler peş peşe geliyor! Emekliye 510 TL zam! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ve ek ödeme artışı ne kadar? Temmuz zammı ile...
Milyonlarca emekli Temmuz zammına kilitlendi. 2021 Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem maaşları hem de ek ödemelerinde artış olacak. Yılın ikinci yarısı için geri sayım başlarken, en çok merak edilenlerden biri de ne kadar zam yapılacağı oldu. Temmuz ayı ile birlikte emeklilerin gelirlerinde 510 TL'ye varan artış yaşanacak. Peki, 2021 Temmuz zammı ile emekli maaşı ve ek ödeme artışı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 23.04.2021 15:22Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 15:22