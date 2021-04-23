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Haberler Galeri Müjdeler peş peşe geliyor! Emekliye 510 TL zam! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ve ek ödeme artışı ne kadar? Temmuz zammı ile...

Müjdeler peş peşe geliyor! Emekliye 510 TL zam! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ve ek ödeme artışı ne kadar? Temmuz zammı ile...

Milyonlarca emekli Temmuz zammına kilitlendi. 2021 Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem maaşları hem de ek ödemelerinde artış olacak. Yılın ikinci yarısı için geri sayım başlarken, en çok merak edilenlerden biri de ne kadar zam yapılacağı oldu. Temmuz ayı ile birlikte emeklilerin gelirlerinde 510 TL'ye varan artış yaşanacak. Peki, 2021 Temmuz zammı ile emekli maaşı ve ek ödeme artışı ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 23.04.2021 15:22 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021 15:22
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Müjdeler peş peşe geliyor! Emekliye 510 TL zam! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ve ek ödeme artışı ne kadar? Temmuz zammı ile...

Temmuz ayı için geri sayım başlarken gözler emekli maaşlarına çevrildi. Hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerine hem de memur emeklilerinin maaşlarına temmuz ayında zam yapılacak. Maaşların yanı sıra ek ödeme tutarlarında da artış olacak. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ile ne kadar olacak? Ek ödeme artışı kaç TL? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müjdeler peş peşe geliyor! Emekliye 510 TL zam! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ve ek ödeme artışı ne kadar? Temmuz zammı ile...

Temmuz ayında emeklilere enflasyon oranına göre zam yapılacak. Maaş zammının yanı sıra SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.Öte yandan maaş zammı ile birlikte ek ödemelerde de artış olacak.

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Müjdeler peş peşe geliyor! Emekliye 510 TL zam! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ve ek ödeme artışı ne kadar? Temmuz zammı ile...

İKİ ARTIŞ VAR

Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketinde yer alan enflasyon tahminine göre, hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerine hem de memur emeklilerine yüzde 7.09 zam bekleniyor.

Maaşlar artacağı için bunun üzerinden yüzde 4-5 oranında hesaplanan ek ödeme tutarları da artacak.

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Müjdeler peş peşe geliyor! Emekliye 510 TL zam! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ve ek ödeme artışı ne kadar? Temmuz zammı ile...

EK ÖDEMELERDE ARTACAK

Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek. Eğer tahminler gerçekleşirse, tüm emeklilere verilen ek ödemede yüzde 5 sınırı bin 554 lira 72 kuruştan, bin 664 lira 95 kuruşa çıkacak.

Buna göre maaşı bin 664 liradan az olanlar yüzde 5, çok olanlar yüzde 4 ek ödeme alacak.

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Müjdeler peş peşe geliyor! Emekliye 510 TL zam! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ve ek ödeme artışı ne kadar? Temmuz zammı ile...

NASIL DEĞİŞECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine en az bin 500 lira maaş ödenirken, en yüksek maaş da ek ödeme dahil 7 bin 184 lira.

Bu kazanç eğer Temmuz zammı yüzde 7.09 olursa 7 bin 694 liraya çıkacak.