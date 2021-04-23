Müjdeler peş peşe geliyor! Emekliye 510 TL zam! SSK Bağ-Kur emekli maaşı ve ek ödeme artışı ne kadar? Temmuz zammı ile...

EK ÖDEMELERDE ARTACAK

Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek. Eğer tahminler gerçekleşirse, tüm emeklilere verilen ek ödemede yüzde 5 sınırı bin 554 lira 72 kuruştan, bin 664 lira 95 kuruşa çıkacak.

Buna göre maaşı bin 664 liradan az olanlar yüzde 5, çok olanlar yüzde 4 ek ödeme alacak.