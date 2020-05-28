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Son dakika: Kredi kartı harcamalarında bunlara dikkat! Yüksek faizlere itiraz edin

Son dakika haberi... Kredi kartı harcamalarında nelere dikkat edilmeli? Hangi önlemler alınmalı? Borç nedeniyle icra takibine başlandıysa ne yapılmalı? Hangi yol izlenmeli? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında "Ödeyeceğin kadar harca, harcadığın kadar öde" ifadelerini kullanarak "yüksek faizlere itiraz edin" dedi. İşte kartı olanların dikkat etmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 12:27
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Son dakika: Kredi kartı harcamalarında bunlara dikkat! Yüksek faizlere itiraz edin

Kredi kartı harcamalarında nelere dikkat edilmeli? Hangi önlemler alınmalı? Borç nedeniyle icra takibine başlandıysa ne yapılmalı? Hangi yol izlenmeli? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında "Ödeyeceğin kadar harca, harcadığın kadar öde" ifadelerini kullanarak "yüksek faizlere itiraz edin" dedi.

İşte kartı olanların dikkat etmesi gerekenler...

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Son dakika: Kredi kartı harcamalarında bunlara dikkat! Yüksek faizlere itiraz edin

* Ödeyebileceğinizden fazla harcama yapmayın

* Asgari tutarın mutlaka daha fazlasını mümkünse borcun tamamını ödeyin

* Gelen Ekstreyi dikkatlice inceleyin, hatalı alışveriş olmasın

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Son dakika: Kredi kartı harcamalarında bunlara dikkat! Yüksek faizlere itiraz edin

* Kartınızdan nakit çekmeyin

* Bir karttan çekilen parayla diğer kartı ödemeye kalkmayın

* Hem taksitle ürün alıp hem de asgari ödeme yaparsanız aldığınız malın fiyatı iki katını geçer unutmayın

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Son dakika: Kredi kartı harcamalarında bunlara dikkat! Yüksek faizlere itiraz edin

* Bankaya değil eşe dosta borçlanın

* İdari takipteyseniz bankanızdan kaçmayın mutlaka konuşun

*Kart borcunuzu düşük faizli tüketici kredisi alarak kapatabilirsiniz

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Son dakika: Kredi kartı harcamalarında bunlara dikkat! Yüksek faizlere itiraz edin

* Hakkınızda icra takibi başlamışsa yüksek faizlere itiraz edin. Bir hukukçudan destek alabilirsiniz

* Fazla kart fazla sorun demektir. Tek bir kart en fazla iki kart taşıyın. Her ikisinin toplam limiti gelirinizi aşmasın