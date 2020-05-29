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Haberler Galeri TOKİ 100 bin sosyal konut | TOKİ 894 TL taksitle ev fırsatının temelleri atılıyor

TOKİ 100 bin sosyal konut | TOKİ 894 TL taksitle ev fırsatının temelleri atılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği TOKİ 100 bin sosyal konut projesine katılım, rekor sayıda olmuştu. TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde temellerin atıldığını söyleyen TOKİ Başkanı Ömer Bulut kura çekimlerinin, temmuzda sona ereceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 29.05.2020 11:37 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 11:44
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TOKİ 100 bin sosyal konut | TOKİ 894 TL taksitle ev fırsatının temelleri atılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonu ile gerçekleştirilen TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde temeller atılmaya başlanıyor.

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TOKİ 100 bin sosyal konut | TOKİ 894 TL taksitle ev fırsatının temelleri atılıyor

29 TEMMUZ'DA TAMAMLANACAK
Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen kuraların çekimine 28 Nisan'da tekrar başlayan TOKİ, son kura çekimini de 29 Temmuz'da tamamlayacak.

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TOKİ 100 bin sosyal konut | TOKİ 894 TL taksitle ev fırsatının temelleri atılıyor

901 BİN 366 KONUTA ULAŞTIK
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, son 18 yıl içinde 901 bin 366 konut rakamına ulaştıklarını bunun yaklaşık 3,5 milyon vatandaşın TOKİ tarafından inşa edilen sağlıklı, güvenli ve nitelik konutlarda oturması olduğunu söyledi.

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TOKİ 100 bin sosyal konut | TOKİ 894 TL taksitle ev fırsatının temelleri atılıyor


81 ili kapsayan 100 bin sosyal konut projesinde kura çekimlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Ömer Bulut, ayrıca 100 bin dar gelirli ailenin, kira öder gibi; yüzde 10 peşinat, aylık 894 liradan başlayan sabit taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olacağı projenin temellerinin atılmaya başlandığını belirtti.

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TOKİ 100 bin sosyal konut | TOKİ 894 TL taksitle ev fırsatının temelleri atılıyor

HEDEF HERKESİ EV SAHİBİ YAPMAK
Bulut, TOKİ olarak, sosyal konut kapsamında Başkan Erdoğan'ın ifade ettiği gibi evi olmayan alt gelir grubu vatandaş kalmayana kadar bu projeleri geliştirmeye devam edeceklerine vurgu yaptı.