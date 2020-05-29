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TOKİ 100 bin sosyal konut | TOKİ 894 TL taksitle ev fırsatının temelleri atılıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği TOKİ 100 bin sosyal konut projesine katılım, rekor sayıda olmuştu. TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde temellerin atıldığını söyleyen TOKİ Başkanı Ömer Bulut kura çekimlerinin, temmuzda sona ereceğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 29.05.2020 11:37Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 11:44