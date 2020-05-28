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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Kredi kartı harcamalarında bunlara dikkat! Yüksek faizlere itiraz edin |Video

Son dakika: Kredi kartı harcamalarında bunlara dikkat! Yüksek faizlere itiraz edin |Video

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Giriş: 28.05.2020 11:57
Güncelleme:28.05.2020 12:10
Son dakika haberi... Kredi kartı harcamalarında nelere dikkat edilmeli? Hangi önlemler alınmalı? Borç nedeniyle icra takibine başlandıysa ne yapılmalı? Hangi yol izlenmeli? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında "Ödeyeceğin kadar harca, harcadığın kadar öde" ifadelerini kullanarak "yüksek faizlere itiraz edin" dedi. İşte kartı olanların dikkat etmesi gerekenler...

Son dakika haberi... Kredi kartı harcamalarında nelere dikkat edilmeli? Hangi önlemler alınmalı? Borç nedeniyle icra takibine başlandıysa ne yapılmalı? Hangi yol izlenmeli? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında "Ödeyeceğin kadar harca, harcadığın kadar öde" ifadelerini kullanarak "yüksek faizlere itiraz edin" dedi. İşte kartı olanların dikkat etmesi gerekenler...

Son dakika: Kredi kartı harcamalarında bunlara dikkat! Yüksek faizlere itiraz edin |Video SON DAKİKA: KREDİ KARTI HARCAMALARINDA BUNLARA DİKKAT! YÜKSEK FAİZLERE İTİRAZ EDİN |VİDEO

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