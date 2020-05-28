Son dakika: Kredi kartı harcamalarında bunlara dikkat! Yüksek faizlere itiraz edin |Video

Son dakika haberi... Kredi kartı harcamalarında nelere dikkat edilmeli? Hangi önlemler alınmalı? Borç nedeniyle icra takibine başlandıysa ne yapılmalı? Hangi yol izlenmeli? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında "Ödeyeceğin kadar harca, harcadığın kadar öde" ifadelerini kullanarak "yüksek faizlere itiraz edin" dedi. İşte kartı olanların dikkat etmesi gerekenler...

Son dakika haberi... Kredi kartı harcamalarında nelere dikkat edilmeli? Hangi önlemler alınmalı? Borç nedeniyle icra takibine başlandıysa ne yapılmalı? Hangi yol izlenmeli? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında "Ödeyeceğin kadar harca, harcadığın kadar öde" ifadelerini kullanarak "yüksek faizlere itiraz edin" dedi. İşte kartı olanların dikkat etmesi gerekenler...