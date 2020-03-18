Son dakika: Kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı?

Son dakika... Kredi kartı borçları ertelendi mi? Başkan Erdoğan liderliğinde 83 kişiden oluşan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Toplantıda, önümüzdeki dönem için alacakları tedbirlerin müzakerelere ağırlık verilecek. Toplantıya kamu bankalarının genel müdürleri de katıldı. Vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri de "kredi borcu ertelemesi var mı?" oldu. Peki, kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı? İşte son gelişmeler...