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Son dakika: Kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı?

Son dakika haberi... İhtiyaç kredisi ya da kredi kartı borcu olan vatandaşlar, corona virüsü önlemleri kapsamında kredi borçlarının ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. BDDK'nın aldığı kararlar çerçevesinde kredi borcu takip süresi 90 gün yerine 180 gün olmuştu. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 83 kişilik kurul Çankaya Köşkü'nde koronavirüs için toplandı. Toplantıya kamu bankalarının genel müdürleri de katıldı. Peki, kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı?

Giriş Tarihi: 18.03.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 16:08
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Son dakika: Kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı?

Son dakika... Kredi kartı borçları ertelendi mi? Başkan Erdoğan liderliğinde 83 kişiden oluşan Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Toplantıda, önümüzdeki dönem için alacakları tedbirlerin müzakerelere ağırlık verilecek. Toplantıya kamu bankalarının genel müdürleri de katıldı. Vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri de "kredi borcu ertelemesi var mı?" oldu. Peki, kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı?

KREDİ BORÇLARI ERTELENDİ Mİ?

Şu an kredi borcu ertelemesi konusunda herhangi bir gelişme yaşanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Son dakika: Kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı?

KREDİ BORCU TAKİP SÜRESİ UZATILDI

BDDK'nın aldığı kararlar çerçevesinde kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek.

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Son dakika: Kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı?

Uygulama ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.

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Son dakika: Kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı?

90 GÜNLÜK GECİKME SÜRESİ 180 GÜNE ÇIKARILDI

Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık sağlandı. 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin Üçüncü Grupta sınıflandırılma şartı kaldırıldı.