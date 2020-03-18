Son dakika: Kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı?
Son dakika haberi... İhtiyaç kredisi ya da kredi kartı borcu olan vatandaşlar, corona virüsü önlemleri kapsamında kredi borçlarının ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. BDDK'nın aldığı kararlar çerçevesinde kredi borcu takip süresi 90 gün yerine 180 gün olmuştu. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 83 kişilik kurul Çankaya Köşkü'nde koronavirüs için toplandı. Toplantıya kamu bankalarının genel müdürleri de katıldı. Peki, kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı?
Giriş Tarihi: 18.03.2020 16:00Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 16:08