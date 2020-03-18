TOKİ İstanbul Arnavutköy 2+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Arnavutköy TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

İstanbul Arnavutköy TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklanıyor... TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy ilçesine yapılacak konutların ilk kurası bugün saat 10.00'da başladı. 2+1 konut için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları heyecanla araştırıyor. TOKİ İstanbul Arnavutköy 2+1 kura sonuçlarını anbean ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Kura sonuçları isim listesi anlık olarak güncellenmektedir. İşte İstanbul Arnavutköy 2+1 TOKİ kura sonuçları isim isim liste...