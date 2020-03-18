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TOKİ İstanbul Arnavutköy 2+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Arnavutköy TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

İstanbul Arnavutköy TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklanıyor... TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy ilçesine yapılacak konutların ilk kurası bugün saat 10.00'da başladı. 2+1 konut için başvuru yapan vatandaşlar sonuçları heyecanla araştırıyor. TOKİ İstanbul Arnavutköy 2+1 kura sonuçlarını anbean ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Kura sonuçları isim listesi anlık olarak güncellenmektedir. İşte İstanbul Arnavutköy 2+1 TOKİ kura sonuçları isim isim liste...

Giriş Tarihi: 18.03.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 11:10
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TOKİ İstanbul Arnavutköy 2+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Arnavutköy TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

TOKİ İstanbul Arnavutköy 2+1 kura çekimi saat 10.00'da başladı. TOKİ'nin Arnavutköy ilçesine yapılacak 2.625 adet 2+1 konut için başvuru yapan binlerce vatandaş kura sonuçlarını heyecanla bekliyor. Corona virüsü nedeniyle törenlerin iptal edildiği, çekilişin canlı yayına takip edilebileceği duyurulmuştu. Kura sonuçlarını anlık olarak bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. İşte 2020 TOKİ Arnavutköy 2+1 kura sonuçları isim listesi...

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TOKİ İstanbul Arnavutköy 2+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Arnavutköy TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

ARNAVUTKÖY TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.. TOKİ'nin http://talep.toki.gov.tr/ internet sayfasını açtıktan sonra "İl Seçiniz" butonuna tıklayarak bulunduğunuz ili seçin. Yan sekmede gelen "Proje Seçiniz" kısmında ise başvurduğunuz projeyi seçin. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra isim listesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

İSİM LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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TOKİ İstanbul Arnavutköy 2+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Arnavutköy TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama

İŞTE İSİM İSİM KURA SONUÇLARI

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TOKİ İstanbul Arnavutköy 2+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Arnavutköy TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
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TOKİ İstanbul Arnavutköy 2+1 kura sonuçları isim listesi: 2020 Arnavutköy TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama