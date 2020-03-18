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Son dakika: Altın fiyatları corona virüsü sonrası artacak mı? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Dünyanın ve ülkemizin gündeminde olan corona virüsü salgınının altın fiyatlarına nasıl etki ettiği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.460 doların destek, 1.516 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 300-320 lira bandının öne çıktığını bildirdi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar oldu? İşte 18 Mart canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 18.03.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 17:38
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Son dakika: Altın fiyatları corona virüsü sonrası artacak mı? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 513,00 lira, Cumhuriyet altını 2.100,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,22 yükselişle 315,70 liradan işlem gördü. Piyasalarda corona virüsüne ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, şu dakikalarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 18 Mart canlı altın fiyatları...

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Son dakika: Altın fiyatları corona virüsü sonrası artacak mı? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Son dakika: Altın fiyatları corona virüsü sonrası artacak mı? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTININ KİLOGRAMI 315 BİN 500 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 315 bin 500 liraya yükseldi.

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Son dakika: Altın fiyatları corona virüsü sonrası artacak mı? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında, en düşük 303 bin lira, en yüksek 315 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,44 artışla 315 bin 500 liradan tamamladı.

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Son dakika: Altın fiyatları corona virüsü sonrası artacak mı? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 187 milyon 330 bin 119,08 lira, işlem miktarı ise 3.806 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 192 milyon 258 bin 308,93 lira oldu.