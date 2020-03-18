Son dakika: Altın fiyatları corona virüsü sonrası artacak mı? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Dünyanın ve ülkemizin gündeminde olan corona virüsü salgınının altın fiyatlarına nasıl etki ettiği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.460 doların destek, 1.516 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 300-320 lira bandının öne çıktığını bildirdi. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar oldu? İşte 18 Mart canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 18.03.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 17:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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