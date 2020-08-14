SON DAKİKA! Kredi faiz oranları son durum nedir? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

Son dakika... İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faizli kredi paket kampanyalarının başlamasının ardından yurt genelinde ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi aramaları arttı. Kamu ve özel bankaların güncel kredi faiz oranları son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Peki, kredi faiz oranları son durum nedir? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA, Denizbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.08.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 17:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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