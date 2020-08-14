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Haberler Galeri SON DAKİKA! Kredi faiz oranları son durum nedir? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

SON DAKİKA! Kredi faiz oranları son durum nedir? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

Son dakika... İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu? Kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faizli kredi paket kampanyalarının başlamasının ardından yurt genelinde ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi aramaları arttı. Kamu ve özel bankaların güncel kredi faiz oranları son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Peki, kredi faiz oranları son durum nedir? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA, Denizbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.08.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 17:43
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SON DAKİKA! Kredi faiz oranları son durum nedir? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

Son dakika haberi... Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası'nın düşük maliyetli destekleri etkisini göstermeye devam ederken, ülke genelinde yaklaşık 1,5 ayda kullanılan konut kredi tutarında rekor kırıldı. Ahaber.com.tr olarak kamu bankaları ve özel bankaların güncel kredi faiz oranlarını derledik. Peki, kredi faiz oranları son durum nedir? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti BBVA, Denizbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA! Kredi faiz oranları son durum nedir? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.15
Taşıt kredisi: 1.15
Konut kredisi: 0.87

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SON DAKİKA! Kredi faiz oranları son durum nedir? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Taşıt kredisi: 1.65
İhtiyaç kredisi: 1.18
Sarıpanjur konut kredisi: 0.87

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SON DAKİKA! Kredi faiz oranları son durum nedir? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.05
Tüketici kredisi: 1.15
Taşıt kredisi: 1.17

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SON DAKİKA! Kredi faiz oranları son durum nedir? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.88
Taşıt kredisi: 1.16
Konut kredisi: 1.1