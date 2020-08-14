Son dakika: Evde bakım maaşı yatan iller Ağustos 2020! Evde bakım parası yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2020 Ağustos ayı evde bakım maaşı ödemelerinin hangi illere yatırıldığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan ve devlet tarafından ödenen evde bakım maaşı ilk 6 aylık enflasyon oranına göre artmıştı. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 2020 Ağustos evde bakım parası yatan iller...