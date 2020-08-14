14 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Evde bakım maaşı yatan iller Ağustos 2020! Evde bakım parası yatan iller hangileri?

Son dakika: Evde bakım maaşı yatan iller Ağustos 2020! Evde bakım parası yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2020 Ağustos ayı evde bakım maaşı ödemelerinin hangi illere yatırıldığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan ve devlet tarafından ödenen evde bakım maaşı ilk 6 aylık enflasyon oranına göre artmıştı. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte 2020 Ağustos evde bakım parası yatan iller...

Giriş Tarihi: 14.08.2020 13:54 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 14:04
  • 1
  • 13
Son dakika: Evde bakım maaşı yatan iller Ağustos 2020! Evde bakım parası yatan iller hangileri?

Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihlerde il il hesaplara yatırılan evde bakım maaşının 2020 Ağustos ayı ödemeleri merak ediliyor. Evinde hasta bakan vatandaşlar ağustos ayının bakım maaşının hesaplara yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. Peki, 14 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Ağustos evde bakım parası yattı mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Son dakika: Evde bakım maaşı yatan iller Ağustos 2020! Evde bakım parası yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

14 Ağustos 2020 itibarıyla evde bakım maaşı yatan iller şu şekilde:

Karabük, Aksaray, Zonguldak, Konya, Manisa, Şanlıurfa, Kars, Erzurum, Tekirdağ, İstanbul, Tokat, Çanakkale, Denizli, Samsun, Adana, Bursa, İzmir, Muş, Antalya, Balıkesir, Giresun, Bolu, Muğla, Afyonkarahisar, Ordu, Uşak, Diyarbakır, Bilecik, Mersin, Hatay, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Bayburt, Trabzon.

  • 3
  • 13
Son dakika: Evde bakım maaşı yatan iller Ağustos 2020! Evde bakım parası yatan iller hangileri?

2020 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak ayında 1.460,61 TL olan evde bakım aylığı 2020 Temmuz ayında yapılan son zam ile 1.544,61 TL oldu.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, "2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1.544,61 TL'ye çıkardık" dedi.

  • 4
  • 13
Son dakika: Evde bakım maaşı yatan iller Ağustos 2020! Evde bakım parası yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

  • 5
  • 13
Son dakika: Evde bakım maaşı yatan iller Ağustos 2020! Evde bakım parası yatan iller hangileri?

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.