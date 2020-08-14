Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ne kadar sürecek? Açıklama geldi! Kısa çalışma ödeneği Eylül'de yatırılacak mı?

Kısa çalışma ödeneği ne kadar sürecek? Koronavirüs tedbirleri kapsamında devreye sokulan kısa çalışma ödeneği hakkında her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada ödemelerin 1 ay uzatıldığını duyurmuştu. Uygulamadan yararlanan vatandaşlar Eylül ayında ödemenin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne kadar sürecek? Kısa çalışma ödeneği Eylül'de yatırılacak mı? Açıklama geldi...