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Haberler Galeri Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ne kadar sürecek? Açıklama geldi! Kısa çalışma ödeneği Eylül'de yatırılacak mı?

Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ne kadar sürecek? Açıklama geldi! Kısa çalışma ödeneği Eylül'de yatırılacak mı?

Kısa çalışma ödeneği ne kadar sürecek? Koronavirüs tedbirleri kapsamında devreye sokulan kısa çalışma ödeneği hakkında her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada ödemelerin 1 ay uzatıldığını duyurmuştu. Uygulamadan yararlanan vatandaşlar Eylül ayında ödemenin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne kadar sürecek? Kısa çalışma ödeneği Eylül'de yatırılacak mı? Açıklama geldi...

Giriş Tarihi: 14.08.2020 19:50 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 19:55
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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ne kadar sürecek? Açıklama geldi! Kısa çalışma ödeneği Eylül'de yatırılacak mı?

Kısa çalışma ödeneği ne kadar sürecek? Kısa çalışma ödeneği Eylül'de yatırılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde hesaplara yatan kısa çalışma ödeneği hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Uygulamadan yararlanan vatandaşlar, ödemelerin Eylül'de devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne kadar sürecek? Açıklama geldi! Kısa çalışma ödeneği Eylül'de yatırılacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ne kadar sürecek? Açıklama geldi! Kısa çalışma ödeneği Eylül'de yatırılacak mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ne kadar sürecek? Açıklama geldi! Kısa çalışma ödeneği Eylül'de yatırılacak mı?

Yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan işyerlerinde kısa çalışma süresi Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 31 Temmuz 2020 tarihli ve 2810 sayılı Karar ile bir ay daha uzatıldı.

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ne kadar sürecek? Açıklama geldi! Kısa çalışma ödeneği Eylül'de yatırılacak mı?

Uzatmadan yararlanabilmek için işverenlerden yeni bir başvuru alınmayacak, 29/6/2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay daha bu haktan yararlanılabilecek.

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ne kadar sürecek? Açıklama geldi! Kısa çalışma ödeneği Eylül'de yatırılacak mı?

Bununla birlikte, normal faaliyetine başladığı için 1 aylık uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerimizin bu durumu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimiz ile Hizmet Merkezlerimize bildirmeleri gerekiyor.