Son dakika: Kredi faiz oranları düşecek mi? 14 Kasım Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti BBVA güncel kredi faiz oranları...
Kredi faiz oranlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Koronavirüs salgını sürecinde bankalardan uygun faizli kredi kampanyaları kullandırılmıştı. Kampanyaların sona ermesi ile birlikte faiz oranları yukarı çekilmişti. Kreid kullanmak isteyen vatandaşlar, "kredi faiz oranları düşecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 14 Kasım Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti BBVA güncel kredi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 14.11.2020 20:08 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 20:11