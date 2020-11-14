Son dakika... Kredi faiz oranları düşecek mi? Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Bankalardan kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, en uygun kredi veren bankaların listesini araştırıyor. Kamu bankaları ve özel bankaların güncel kredi oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Son günlerde en çok merak edilen konular arasında kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceği ye alıyor. Peki, kredi faiz oranları düşecek mi? İşte 14 Kasım Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti BBVA güncel kredi faiz oranları...