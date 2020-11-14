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Haberler Galeri Son dakika: Kredi faiz oranları düşecek mi? 14 Kasım Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti BBVA güncel kredi faiz oranları...

Son dakika: Kredi faiz oranları düşecek mi? 14 Kasım Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti BBVA güncel kredi faiz oranları...

Kredi faiz oranlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar güncel kredi faiz oranlarını araştırıyor. Koronavirüs salgını sürecinde bankalardan uygun faizli kredi kampanyaları kullandırılmıştı. Kampanyaların sona ermesi ile birlikte faiz oranları yukarı çekilmişti. Kreid kullanmak isteyen vatandaşlar, "kredi faiz oranları düşecek mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 14 Kasım Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti BBVA güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 14.11.2020 20:08 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 20:11
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Son dakika: Kredi faiz oranları düşecek mi? 14 Kasım Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti BBVA güncel kredi faiz oranları...

Son dakika... Kredi faiz oranları düşecek mi? Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Bankalardan kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, en uygun kredi veren bankaların listesini araştırıyor. Kamu bankaları ve özel bankaların güncel kredi oranlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Son günlerde en çok merak edilen konular arasında kredi faizlerinin düşüp düşmeyeceği ye alıyor. Peki, kredi faiz oranları düşecek mi? İşte 14 Kasım Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti BBVA güncel kredi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Kredi faiz oranları düşecek mi? 14 Kasım Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti BBVA güncel kredi faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?

Bankalardan kredi faiz oranlarında değişiklik yapılacağı yönünde herhangi bir açıklama gelmedi. Vatandaşların yakından takip ettiği kredi faiz oranları ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: Kredi faiz oranları düşecek mi? 14 Kasım Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti BBVA güncel kredi faiz oranları...

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 0.99

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Son dakika: Kredi faiz oranları düşecek mi? 14 Kasım Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti BBVA güncel kredi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.35

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Son dakika: Kredi faiz oranları düşecek mi? 14 Kasım Halkbank, Ziraat, TEB, Garanti BBVA güncel kredi faiz oranları...

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi 1.65

İhtiyaç kredisi: 1.44

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.35